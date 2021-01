"La formación ha superado todas mis expectativas y me ha dado la oportunidad de firmar mi primer contrato de trabajo"

"Este curso me ha aportado muchísimo, no solo me han dado formación más específica sobre varios CMS, si no que, además, me han ayudado a introducirme en el ámbito laboral, ya que, tras finalizar estos cursos, la propia empresa en la que quería realizar las prácticas me ofreció un contrato como programadora junior, y nada de esto hubiera sido posible si no me hubiese metido en el programa". Así resume -y agradece- Ana Lorda su experiencia tras realizar uno de los cursos del programa Formatea, un plan puesto en marcha por Tecnara –el clúster de empresas TIC de Aragón–, Fundación Ibercaja, y Bluemedia –grupo Henneo– y financiado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo, que persigue formar a personas de 16 a 29 años en el ámbito tecnológico para que accedan a un mercado laboral con alta demanda de profesionales. De hecho, la tasa de inserción laboral del programa ahora ya es del 52%, y se espera que alcance el 70% cuando todos los cursos hayan finalizado.

Este programa se caracteriza también por la concentración y adaptación de los contenidos a los perfiles profesionales más demandados en la actualidad y por la calidad del equipo docente, formado por profesionales del sector. Además, incluye un servicio de orientación directa y continua para los participantes.

La joven decidió apuntarse a este curso tras una ardua búsqueda de trabajo: "Yo estaba interesada en realizar prácticas en una empresa de TIC, así que comencé el proceso de mandarles mi CV, me hicieron varias entrevistas y todo iba bien, pero empezó la pandemia, lo que complicó todo el tema", explica. "Una de las empresas me propuso la realización de este curso. Estuve informándome y vi la oportunidad de aprender que me estaban ofreciendo, así como, facilidades para luego poder encontrar un trabajo", añade. Ana, que ya era una apasionada de las TIC, se decantó por uno de los cursos que profundizaba en el desarrollo de aplicaciones web, consciente del futuro de este sector.

Balance positivo

La formación de Ana también estuvo marcada por la pandemia, por lo que parte de las clases fueron online. "Tras enterarnos de que no iba a poder ser de forma presencial, mis expectativas bajaron un poco, creí que era realmente complicado aprender tanto de un tema, tan práctico como son todos los temas tecnológicos", explica. "Pero realmente me sorprendió muchísimo la cantidad de cosas que aprendimos en esa primera parte del curso. Cuando empezó la formación presencial, la cosa empezó a cambiar a mejor, el nivel de formación seguía siendo increíble, y ganamos más confianza entre todos los compañeros. En resumen, creo que es una experiencia que merece muchísimo la pena, no solo te forman en TIC, sino que también aprendes a trabajar en equipo, fomentando la cooperación entre los compañeros", explica.

Sobre el programa formativo, Ana tiene que claro que el balance es muy positivo: “La formación ha superado todas mis expectativas, en poco tiempo he aprendido a manejarme con CMS que, antes, solo me sabía el nombre, y me han dado la oportunidad de firmar mi primer contrato de trabajo de lo que llevo tanto tiempo luchando por ser. Me han ofrecido una experiencia en la que he conocido a gente, de los que he aprendido muchísimo, y en la que me han cambiado por completo mi vida, tanto laboral como personal, ya que por fin empiezo a ver que es posible dedicarme a lo que realmente me gusta”, concluye.