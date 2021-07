La empresa familiar: un pilar fundamental para Aragón y motor de la recuperación

Su papel para la recuperación económica de Aragón es absolutamente clave y su actividad diaria esencial para que la Comunidad crezca. Esta fue una de las principales conclusiones que se extrajeron de la mesa debate sobre empresas familiares celebrada el pasado jueves en la terraza del Complejo Aura, en la que intervinieron la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón; la directora de Banca de Empresas y miembro del comité de dirección de Ibercaja, Teresa Fernández Fortún; el socio responsable de Deloitte en Aragón, David Álvarez; y el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Aragón (AEFA), Alfonso Sesé.

El encuentro, organizado por HERALDO y moderado por su director, Mikel Iturbe, sirvió para poner de manifiesto la importancia que tienen estas compañías para el desarrollo del territorio –representan el 80% del tejido empresarial y el 90% del empleo privado– y para poner de relieve los retos a los que se enfrentan. Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja en Aragón –entidad patrocinadora de la cita–, abrió el acto destacando el crecimiento económico con el que es muy posible que acabe el año, algo mayor en Aragón que en el conjunto del país, un contexto de recuperación en el que señaló que las empresas serán "las verdaderas artífices" del mismo y en el cual AEFA va a jugar "un papel primordial" en Aragón. "Desde Ibercaja, queremos aportar nuestro granito de arena en esta fase y ser vuestros compañeros de viaje en este camino a la recuperación", agregó.

Gastón comenzó hablando de "optimismo" que tiene el Ejecutivo autonómico sobre esta situación, con previsiones de crecimiento para la Comunidad, hitos como los más de 587.000 afiliados a la Seguridad Social que se alcanzaron recientemente y significativos proyectos empresariales en marcha. También destacó la importancia que van a tener en este sentido los fondos europeos Next Generation y la necesidad de impulsar la colaboración público-privada para salir adelante.

"A las empresas familiares hace falta que nos escuchen y que haya una economía sana, porque el resto lo ponemos nosotros. Somos capaces de levantar cualquier situación por nosotros mismos y nuestro compromiso es evidente", expuso Sesé, quien indicó que necesitan "claridad" con respecto a los fondos, pues "nos jugamos inversiones muy altas por parte de nuestras compañías, con todo lo que ello conlleva". Álvarez, por su parte, subrayó la flexibilidad que tienen este tipo de compañías ante situaciones de crisis como la actual, un hecho clave que supone "una ventaja competitiva" y que responde a que "su necesidad no es cortoplacista, pues su visión es a medio y largo plazo".

Fernández Fortún hizo hincapié en los valores "especiales" que tienen las empresas familiares y que para los bancos son "muy importantes". "No especulan a ver si triunfa una idea, sino que son su propia vida. Tienen mucho arraigo y trabajan mucho por el territorio", resumió.

Los intervinientes también respondieron durante el transcurso de la mesa a las preguntas que les formularon, en representación del mundo empresarial y a través de una serie de vídeos, Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza; Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón; y María López, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Gerentes (Arame), que pusieron encima de la mesa cuestiones relevantes como los planes de igualdad, el impulso de las fusiones de compañías y los valores de compromiso y agilidad.

"El peso de la mujer en cargos directivos crece pero es insuficiente, y ese talento se debe desplegar", afirmó Gastón. "La empresa familiar tiene muy claro que no solo ha de formar a las nuevas generaciones, sino que también ha de intentar traspasarles el gen emprendedor para conseguir esa sostenibilidad que está en su ADN", manifestó por su parte Álvarez. "Nuestro compromiso con la sociedad es evidente y la agilidad que tenemos también nos distingue, pues somos más flexibles que las empresas que no son familiares", apuntó Sesé. "Siempre hablamos de que en España tenemos mucha microempresa, y ahora aspiramos a cambiar el modelo productivo, por eso es importante que las pymes den ese paso adelante. Son importantes las fusiones pero también las asociaciones empresariales y las alianzas, porque una vez que te conoces puedes llevar a cabo cualquier colaboración", señaló Fernández Fortún.

Fiscalidad

Otro de los temas más reseñables que se tocó en el encuentro fue el de la fiscalidad a la que han de hacer frente estas organizaciones. "Nosotros no queremos no pagar impuestos, hemos demostrado que siempre los pagamos, pero el problema es cuando estos te hacen ser menos competitivo. Por eso queremos estar en el pelotón de los más competitivos", afirmó Sesé, haciendo referencia a la menor carga que soportan compañías de otras comunidades autónomas.

"Aunque la fiscalidad es la misma que en la empresa no familiar, es un tema crítico por los impuestos de patrimonio y sucesiones, respecto a lo cual existe un debate importante acerca de la armonización de los tipos impositivos", sostuvo Álvarez. "Hay que reclamar juntos estímulos a la fiscalidad estatal que puedan ser un aliciente para que las empresas ganen tamaño. La otra fiscalidad no es empresarial, sino a a título personal. En cualquier caso, no hay ninguna intención de subir impuestos por parte del Gobierno en ese sentido", aseguró Gastón. Fernández Fortún destacó que "las que generan riqueza en el país son las empresas y lo que hay que hacer es tener unos impuestos razonables, pero no desincentivadores, sino llega un momento en el que no sirven para nada más que para bajar la actividad". "Es difícil llegar a ese punto de equilibrio, pero en momentos en los que queremos crecer merece la pena hacer un esfuerzo", agregó.

Por último y a modo de conclusión, el presidente de AEFA recalcó el "compromiso" que la empresa familiar ha demostrado siempre con la sociedad. "Seguimos mirando a largo plazo, buscando el mejor talento, poniendo el foco en la digitalización, la sostenibilidad y los planes de igualdad para ser competitivos, y cada vez creemos más en Aragón", sostuvo Sesé.

La consejera de Economía del Ejecutivo autonómico, por su parte, recordó que, como Gobierno, su principal misión ha de ser la de no molestar y la trabajar por contar con el mejor de los entornos para que las empresas familiares puedan contribuir a la recuperación económica y al crecimiento colectivo. "Queremos trabajar con vosotros. El Gobierno tiene las puertas abiertas para todos los empresarios. Se habla mucho del talento aragonés pero poco del talento empresarial aragonés, y es algo que todos tenemos que empezar a creernos y a lucirlo con orgullo, porque sois quienes día a día estáis apostando por el futuro económico de Aragón", concluyó Gastón.