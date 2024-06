La doctora Torrijo resuelve las dudas de las lectoras en cuestiones de salud femenina

La doctora Cristina Torrijo, de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine, responde a las consultas recibidas en el consultorio médico de heraldo.es durante el último mes y resuelve las dudas de las lectoras acerca de si es preciso someterse a una cirugía para eliminar los miomas uterinos, qué se considera un sangrado irregular y cuándo hay que recurrir a ayuda profesional para casos de infertilidad.

Sobre la presencia de miomas

Pregunta de la lectora: Tengo 48 años y últimamente mis reglas han sido irregulares, pero esta última más porque llevo ya 10 días con la regla. Cabe decir que hace meces que me diagnosticaron miomas, ¿es normal que me pase esto?, ¿significa que ya estoy en la perimenopausia?

Respuesta de la doctora: A los 48 años la ovulación ya no es tan regular y, por tanto, las menstruaciones no tienen el mismo ritmo cíclico tan exacto. Lo habitual es que las menstruaciones tiendan a espaciarse e, incluso, fallen algunos meses. Es normal y no pasa nada. Otra cosa es una menstruación excesiva en duración (mayor a 7 días) o en cantidad (mayor de lo habitual hasta entonces). Cuando eso ocurre hay que mirar por qué. En su caso, lo más probable es que esté producido por los miomas que dice tener y que esto siga así hasta la estabilización de la menopausia completamente. Respecto a la necesidad de tratar o no, hay que valorar muchas cosas, entre otras la repercusión que ese sangrado puede tener en su salud general. Es necesario individualizar cada caso.

Pregunta de la lectora: Tengo tres miomas de 1,5, 2,5 y 3 cm. Estoy también en la premenopausia. El médico me ha mandado a operar porque no dejo de sangrar con coágulos. Me mandaron unas pastillas anticonceptivas y nada, ahora progesterona desde hace tres días. No quisiera operarme, pero estoy dudosa, ¿qué me recomiendan?

Respuesta de la doctora: En su caso, creo que puede beneficiarse de algún tratamiento médico que hay en el mercado o de la ablación por radiofrecuencia. La cirugía es la solución más rápida y es el tratamiento que clásicamente se ha hecho al diagnosticarse miomas sintomáticos en perimenopausia. Hoy se pueden valorar otros tratamientos.

¿Este sangrado es normal?

Pregunta de la lectora: Tengo 49 años, hacía un año que no me venía mi menstruación y hace un mes que me bajó pero con mucho sangrado y dolor. Ahora otra vez tengo la regla, pero con poco sangrado, aunque ya llevo como 15 días sangrando, ¿es normal?

Respuesta de la doctora: Puede ser normal, o no. Lo cierto es que se puede tener una regla tras un año de menopausia, pero conviene hacer una ecografía para descartar una patología.

Pregunta de la lectora: Hace un año que me puse el DIU y todavía tengo menstruaciones descontroladas, ¿qué debería hacer?

Respuesta de la doctora: Depende de su edad y del tipo de DIU que se haya puesto. El DIU sin hormonas no interfiere en el ritmo de la menstruación, los que son con hormonas tienden a producir disminución de la cantidad de la regla, pero pueden producir un sangrado leve y persistente. Si no está a gusto, puedes cambiar de método anticonceptivo si no tiene contraindicaciones.

Sobre fertilidad

Pregunta de la lectora: Llevo seis meses intentando quedarme embarazada pero no lo consigo, ¿cuándo es momento de empezar a hacer pruebas? ¿es normal no conseguirlo en tanto tiempo?

Respuesta de la doctora: Si es menor de 30 años puede esperar dos años antes de preocuparse. Entre los 30 y los 35 puede esperar un año y, después de los 35, le recomendaría iniciar un estudio de los dos a los seis meses de búsqueda de embarazo.