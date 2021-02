La clave para la recuperación social y ambiental se llama economía circular

-

Sergio Atarés: "El mundo será distinto en diez años, y las compañías deben alinearse con ese cambio"

Para Sergio Atarés, director Estratégico de Térvalis, grupo de refencia en el sector agroalimentario, las organizaciones que quieran ser viables deben establecer sus objetivos mirando siempre al futuro. "El mundo dentro de diez años será diferente a como lo conocemos ahora, y las empresas deben alienarse con ese mundo. Una compañía que no mire lo que la sociedad nos está marcando, está condenada a no ser sostenible en sí misma. Y estamos en la era de la sostenibilidad, por lo que el progreso esta ahí".

Ese progreso viene de la mano de la economía circular, que para este experto resulta especialmente interesante en la Comunidad aragonesa: "Por el sector en el que operamos, estamos muy cerca de agricultores y ganaderos y vemos que falta control en el sector primario, por las importaciones, el reciclaje de lodos y purines... algo que causa un doble perjuicio. Ahora se nos está brindando la oportunidad de ser pioneros y convertir la industria alimentaria aragonesa en una bioindustria, convirtiéndola en un sector todavía más sólido".

Para Térvalis, a este reto se une el demográfico, pues el 70% de sus instalaciones productivas se encuentran en zonas rurales de menos de 1500 habitantes. "También tenemos que alinearnos con los servicios ambientales que proporciona el medio rural. Las empresas ya utilizamos métricas de sostenibilidad, porque son muy importantes para el desempeño ambiental y económico, pero también social. Hoy, sin recursos humanos, las empresas no competimos, tenemos que hacer que el negocio avance sin dejar a nadie atrás", concluye.