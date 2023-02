"La ciudadanía ha sido clave en nuestra forma de gobernar"

José Ignacio Andrés empezó a ser alcalde de Pinseque en 2015. Desde entonces, ha puesto en práctica una gestión pensada para desarrollar su pueblo natal.

¿Por qué decidió en 2015 postularse para ser alcalde?Fueron sin duda las ganas de cambiar las cosas. Desde luego que teníamos una hoja de ruta definida y claros los proyectos que queríamos poner en marcha y que luego hicimos realidad, pero la principal razón fue querer cambiar lo intangible, lo que no puede tocarse. Me explico: En Pinseque, por diversas cuestiones, había un clima político crispado; y esas enemistades terminaban creando debates y conflictos hirientes e infructuosos entre los vecinos. Por tanto, mi principal objetivo, si conseguía llegar a la Alcaldía, era trabajar para favorecer la paz social y que se discutiese desde la calma, el sosiego y el respeto por el adversario. Y, tras ocho años, creo que puedo asegurar que lo hemos conseguido. Ha sido gracias a todos los grupos políticos municipales que hemos entendido que Pinseque es un espacio de convivencia y no un campo de batalla.

Uno de los problemas con los que se encontraba entonces Pinseque es la falta de plazas de aparcamiento. ¿Qué han hecho para solucionarlo?Así es. Pinseque tiene unas características urbanísticas muy concretas. Somos tres núcleos de población y varios diseminados, y, pese a que hemos creado alternativas para la movilidad como por ejemplo un servicio de bicicletas eléctricas, bien es verdad que se depende mucho del coche para todo. Por ello, tuvimos que tomar la decisión de crear más aparcamientos, todos de libre acceso, en diferentes partes del casco urbano; habilitando parcelas que se encontraban cerca de zonas residenciales y de servicios. Tras ocho años, seguimos apostando por esta medida y en este momento estamos acondicionando dos parcelas muy céntricas y próximas a los comercios locales.

¿Cómo han incentivado la llegada de personas a Pinseque? ¿Qué servicios se han mejorado o sumado para los vecinos de la localidad en estos últimos años?

Pinseque es un pueblo dinámico y en el que siempre hay algo. En su día muchos promotores de obras pensaron en Pinseque como una ciudad dormitorio, y nada más lejos de la realidad. Las personas que han venido a vivir, especialmente parejas jóvenes en edad de tener hijos, se han integrado en la localidad y hacen toda su vida aquí. Esto se debe a la gran oferta de servicios socioculturales y lúdicos existentes, a un club deportivo integrador y que ofrece identidad pinsequera a sus usuarios, a un tejido asociativo sin parangón que promueve innumerables actividades, a una escuela infantil de primera, a un gimnasio municipal de categoría, a un muy buen servicio de seguridad ciudadana, a un colegio implicadísimo con su alumnado, a una oferta comercial, hostelera y de servicios que no tiene nada que envidiar a la de los pueblos más grandes… Y, por supuesto, lo que va a consolidar el crecimiento demográfico positivo del que goza Pinseque desde hace años, es, en primer lugar, el nuevo aulario de secundaria; que va a permitir poder cursar hasta 4º de la ESO y que nuestros chavales estén en su pueblo estudiando hasta los 16 años. En segundo, un servicio de atención primaria en nuestro consultorio que se acaba de duplicar, pasando de un médico y una enfermera a dos facultativos y dos profesionales de la enfermería, con la mejora que eso supone y la reducción de tiempo a la hora de dar cita. Y, en tercer y último lugar, a Pinseque lo terminará de hacer atractivo el nuevo servicio de la línea de bus 611 (Pinseque-Zaragoza); la que próximamente va a pasar de 6 a 10 frecuencias entre semana y de 4 a 6 los fines de semana, incluyendo un servicio búho.

El acceso de los jóvenes a la vivienda ha sido otro de sus caballos de batalla durante estos añosDesde luego. Pinseque comenzó a crecer exponencialmente a principios de los años 2000. Los que nacieron entonces ahora tienen veintitantos y muchos comienzan a buscar casa en el pueblo. Tan importante es que nazcan niños en Pinseque como que cuando crezcan se queden. Nos comprometimos a promover ayudas para la financiación de gastos de notaría e inscripción en el Registro de la Propiedad destinadas a jóvenes que adquieran su primera vivienda y así lo hemos hecho. Con esta iniciativa, se quiere dar una razón más a los jóvenes pinsequeros para que se queden a vivir en la localidad. Así logramos consolidar la población y asegurar la continuidad del crecimiento demográfico que hemos experimentado en Pinseque durante los últimos años.

Las calles de la localidad también las han remodelado.Llegaremos al final de este mandato habiendo intervenido en más de 40 calles de Pinseque. En los últimos ocho años se han realizado reasfaltados, tendido de aceras, soterramiento de servicios, ensanchamiento y ampliación de viales, instalación de luminarias, canalización de pluviales, nueva señalización vial y multitud de trabajos bajo el Plan Local de Mejora y Acondicionamiento de Viales que pusimos en marcha en 2015 y con el cual hemos continuado a partir de 2019. La calle es el principal espacio de encuentro y convivencia, tanto peatones como conductores tienen que tener garantizado un transito y una circulación seguros. Siempre hemos apostado por un urbanismo ordenado y de calidad, y el casi medio centenar de calles arregladas habla por sí solo.

Su segundo mandato ha estado marcado por la pandemia. ¿Cómo la vivieron?La pandemia nos arrebató muchos momentos y, por desgracia, también se llevó a seres queridos. Para ellos, vaya mi recuerdo y el más grande de los abrazos para sus familiares. En el ámbito local, desde la Alcaldía nos esforzamos para estar a la altura de las circunstancias y dar la mejor de las respuestas. El consistorio puso en marcha tres líneas de ayudas de urgencia para apoyar a los establecimientos y autónomos del pueblo y participó económicamente en las que otorgaron de manera conjunta el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y los ayuntamientos. De igual modo, se apoyó a los comercios que permanecieron abiertos con limpiezas exhaustivas. Durante meses, se realizaron desinfecciones en las calles y en los diferentes espacios públicos, se adquirieron equipos de protección individual y se crearon protocolos anti-covid por parte de todas concejalías para adaptar las actividades e iniciativas a la situación sanitaria. Destinamos casi 200.000 euros a hacer frente al despiadado virus y a que los habitantes y negocios de Pinseque notaran su impacto en menor medida. No solo se destinaron recursos humanos y económicos a la lucha contra la pandemia. También fuimos transparentes y los pinsequeros supieron en cada momento cuál era la situación y si la pandemia avanzaba o retrocedía. La información es poder y en Pinseque el poder lo tiene su gente. Insisto: los vecinos fueron conocedores desde el minuto uno de cuál era la realidad de la pandemia a nivel local. Aprovechando la pregunta, quiero destacar la encomiable labor desempeñada por parte de los trabajadores municipales durante aquellos tiempos convulsos y mi más sincero agradecimiento a todas las empresas locales que pusieron a disposición del Ayuntamiento de Pinseque todos sus medios técnicos y humanos para hacerle frente al virus.



¿Han contado con los vecinos en las decisiones municipales?La participación ciudadana ha sido clave en nuestra manera de gobernar. El ayuntamiento tiene diversos cauces para recibir las propuestas y aportaciones de los vecinos. Nosotros no somos infalibles y la gente ve las cosas a mejorar en muchas ocasiones con mayor claridad. Siempre les digo a los concejales que debemos procurar ser accesibles y escuchar las opiniones de los pinsequeros, ese es el mejor proceso de participación ciudadana posible. En Pinseque se han puesto en marcha servicios como el recién estrenado Plan Local de Acción por la Salud Mental, que va a poner al servicio de los pinsequeros un equipo de profesionales que atenderán las diferentes necesidades específicas de los usuarios que cumplan los requisitos para adherirse. De igual modo, se han realizado decenas de inversiones en los diferentes espacios públicos que han sido propuestas por los vecinos, véase el nuevo juego infantil en el parque de Don Ángel Bolsas o la plantación de arbolado en el recreo del colegio público como primer paso para la naturalización del patio del centro.

¿Qué proyectos de futuro tiene para el municipio?Pinseque es un proyecto de futuro en si mismo. Sin duda, la Modificación Puntual nº 11 del Plan General de Ordenación Urbana que hemos aprobado en este mandato, la cual califica como sistemas generales varias zonas rústicas de la localidad, es el punto de partida para construir el nuevo campo de fútbol 11 y mejorar sustancialmente los accesos a las urbanizaciones Prados del Rey y Lago Azul.

En estos ocho años, hemos hecho especial hincapié en la eficiencia energética y ese va a seguir siendo el camino. Los nuevos edificios que se han construido, se han diseñado con criterios de consumo casi nulo y los materiales que se han usado han sido de bajo impacto ambiental, persiguiendo ser respetuosos con el medio ambiente y garantizar un Pinseque sostenible a las futuras generaciones. La instalación de un punto de carga de vehículos eléctricos que se nutre de energía solar es la primera iniciativa de varias que tenemos previstas para colocar paneles fotovoltaicos en todos los edificios municipales o en la propia Planta Potabilizadora Municipal. Esta senda que hemos cogido ya no es que sea el futuro, sino que es el presente.

Otros proyectos de futuro son la creación de arboledas y espacios naturales en las zonas próximas a los tres núcleos de población, reanudar el proyecto turístico de albergue municipal y centro de interpretación del Canal Imperial que la pandemia frenó y todavía no hemos podido poner en marcha en la Almenara de Santa Emilia, otorgar ayudas para la rehabilitación o demolición de viviendas de más de 50 años que consigan sanear el casco histórico de la localidad, dar ayudas (bonos) municipales al nacimiento o adopción de hijos para que las familias puedan canjearlos en los establecimientos del pueblo, impulsar la creación de una asociación de empresarios y comerciantes locales, la construcción de espacios multiusos y polivalentes en Prados del Rey y en el Lago Azul para dinamizar su vida social y lúdica, restaurar varios elementos de nuestro patrimonio histórico tanto en la Iglesia de San Pedro Mártir como en el Palacio de Los Cerdán, continuar con el Plan Local de Mejora y Acondicionamiento de Viales… ¡Vaya! Muchos proyectos y todos ellos ilusionantes.

No obstante, el mejor proyecto de futuro para Pinseque es tener un pediatra en nuestro consultorio médico, para que las familias con niños no tengan que desplazarse al Centro de Salud de Casetas. Si bien es verdad que por ratios necesitamos más de las 700 cartillas sanitarias pediátricas que tenemos en la actualidad, Pinseque es una población con un crecimiento demográfico tremendo y con una media de 40 nacimientos anuales. Por todo ello, estamos trabajando estrechamente con la administración competente para que esta atención comience a prestarse en Pinseque lo antes posible. La infancia es nuestra razón de ser.