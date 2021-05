La carrasca de Lecina y el refugio de brujas, títeres y arte rupestre

Cuenta una leyenda en la comarca del Sobrarbe que, hace mucho tiempo, la localidad de Lecina estaba rodeada de frondosos bosques, donde se ocultaban unas brujas que atemorizaban a los vecinos del pueblo. Esto agradaba a los árboles, pues nadie se atrevía a adentrarse a por leña. Sin embargo, una joven carrasca se sentía muy disgustada ante la situación, y decidió no dar más cobijo a las brujas de la zona. Estas decidieron marcharse a otro bosque, no sin antes agradecer a los árboles su abrigo y protección, concediéndoles un deseo.

Algunos de ellos eligieron que sus ramas fueran de oro, para ser los más hermosos del bosque, otros quisieron que sus hojas fueran finas como el cristal, y otros tantos desprender aromas dulces y deliciosos. La joven carrasca pidió quedarse como estaba. Al tiempo, una tormenta asoló el bosque y acabó con los árboles de cristal, vecinos y ladrones talaron los árboles convertidos en oro y los rebaños acabaron con los árboles aromáticos. Solo la joven carrasca sobrevivió en aquel espeso bosque, que creció hasta albergar los 16 metros de altura, 28 de diámetro de copa y 615 metros cuadrados de superficie.

Verídica o no, lo cierto es que es la historia -y, cómo no, su imponente envergadura–, la que convirtió a esta carrasca milenaria, conocida por los vecinos del entorno con el nombre de Castañera, en Árbol Europeo de 2021. Esta distinción la ha convertido no solo en un foco de atracción del turismo rural, sino en todo un emblema del cuidado y la protección del medioambiente.

Junto a ella, a medio camino entre la comarca del Sobrarbe y el Somontano de Barbastro, la zona ofrece grandes posibilidades para una escapada en familia, con planes de turismo activo, museísticos, de ocio infantil e incluso gastronómicos. Alquézar, Abizanda, Colungo o el parque cultural del Río Vero son otras de las paradas imprescindibles de este viaje.

Si las brujas de la leyenda de la carrasca decidieron marcharse a otro lugar, bien podrían haberse refugiado en los más de sesenta abrigos de arte rupestre que hoy forman parte del Parque Cultural del Río Vero, entorno natural próximo a Lecina que atesora un rico patrimonio rupestre. Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1998, este parque aúna patrimonio cultural y natural y ofrece la oportunidad única de admirar en un mismo territorio los tres estilos clásicos del arte rupestre europeo: paleolítico, levantino y esquemático.

Para disfrutar al máximo de este paraje natural, existen visitas guiadas a los abrigos del Tozal de Mallata, Arpán, Barfaluy y Lecina Superior todos los fines de semana –que se pueden reservar a través de la web www.parqueculturalriovero.com/es/–, además del Centro de Arte Rupestre de Colungo, abierto todos los fines de semana en horario de 10.00 a 14.30 y para el que no es necesario solicitar cita previa.

Zona de cuevas y pinturas rupestres en el Parque Cultural del Río Vero. Javier Blasco

Otro de los reclamos de la zona es el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, que ofrece un sinfín de actividades de turismo activo, desde barranquismo a senderismo, pasando por la escalada, el ‘rafting’, la vía ferrata o circuitos de orientación, adaptados todos ellos a distintos niveles de dificultad para adultos y niños.

Acercándose a este paraje natural, la localidad de Alquézar, que desde 2015 presume de ser una de las más bonitas de España, se convierte en una parada indispensable del camino. Perderse en sus calles y recorrer las pasarelas del río Vero son planes casi obligatorios si se está por la zona. Además, el municipio cuenta con una variada oferta de alojamientos y restauración, por lo que es el lugar idóneo para alargar la estancia y recorrer y descubrir durante varios días todos los rincones que ofrece el entorno.

Para pequeños...

A unos 35 kilómetros de Lecina, por una carretera que invita a disfrutar del trayecto, se encuentra el municipio de Abizanda, asentado junto al embalse de El Grado y con un bello entramado urbano que sumerge al visitante en la época medieval.

Allí se encuentra también la Casa de los Títeres, refugio de los Titiriteros de Binéfar y una excelente parada para el disfrute de los más pequeños. Aunque por el momento permanece cerrada, ya están ultimando el calendario de actuaciones para los meses de verano, que incluye visita guiada a la casa, el museo y actuaciones en directo.

Abizanda Laura Uranga

...y mayores

Muy próximo a esta zona se encuentra también el Somontano de Barbastro, tierra de vinos y una parada que puede convertir este viaje en una experiencia completa para toda la familia. Bodegas Pirineos, Viñas del Vero, Otto Bestué o Bodegas Enate se encuentran a menos de una hora de distancia y ofrecen catas, degustaciones y visitas para conocer un poco más de cerca esta Denominación de Origen y cómo es el proceso de elaboración de sus excelentes vinos.

Y aunque pueda parecer incompatible, muchas de las bodegas ofrecen ya experiencias para disfrutar del enoturismo en familia. De hecho, la Ruta del Vino Somontano fue premiada como Mejor Experiencia de Enoturismo en los International Wine Challenge por esta propuesta, que incluye visita a una bodega con cata de vinos y mosto, dos noches de alojamiento y una actividad en familia por sitios de interés de la zona, como el centro de Arte Rupestre de Colungo, la Granja Aventura de Barbastro o la quesería de Fonz.

