La acuicultura como clave de sostenibilidad y su notable importancia para el planeta

Cifras como los 48.000 kilómetros cuadrados de cuencas hidrográficas de los que dispone dan buena cuenta del potencial hídrico de Aragón. Unos recursos que convierten al territorio en un lugar idóneo para el desarrollo de la acuicultura, un sector fundamental en la región.

Cada vez más en auge, esta actividad consiste en el cultivo de pescado para consumo humano mediante técnicas respetuosas con el entorno, que no solo procura un alimento de calidad y saludable, sino que favorece que esté disponible para todo el mundo y para las futuras generaciones. Esta utiliza el agua, pero no la gasta, ya que la devuelve íntegramente a los ríos. De esta forma, obtiene más recursos de manera sostenible al ofrecer la proteína animal con menos consumo y menos emisiones de CO2. Una característica en la que también cabe destacar que los profesionales de la actividad no solo ponen en ella el foco por su voluntad de cuidar del medio ambiente, sino que se trata de una importante necesidad, pues de la calidad de las aguas depende su trabajo.

Asimismo, el ámbito ofrece un gran valor en una vertiente social, ayudando al conjunto de la población gracias a las propiedades nutricionales del pescado que ofrece; y también económica, siendo beneficiosa para las comunidades locales al permitir el desarrollo y la vertebración de los núcleos rurales.

Aragón es un entorno ideal para el desarrollo de la trucha arcoíris, de la que genera unas 1.200 toneladas al año; y el esturión, del que salen las dos toneladas anuales de caviar que la Comunidad exporta al resto de Europa y a otras partes del planeta.

Y, además de que su práctica genera que a su alrededor se propaguen empresas de distinta índole, desde las más punteras en investigación, hasta centros de formación, distribución, tecnología o supervisión de peces; la FAO ha recordado en diversas ocasiones "el gran potencial para alimentar y nutrir a la creciente población mundial" que tiene esta actividad, también en tierras de secano.

Origen en el río Piedra

En el nacimiento de esta actividad, que se remonta al siglo XIX, Aragón ocupa un lugar destacado. No en vano, el primer vivero de la edad moderna se instaló en el río Piedra, donde los monjes católicos empezaron a cultivar su propia trucha. A partir de ahí, este pescado, junto al esturión, se haría protagonista de un mercado boyante que no ha dejado de crecer hasta la actualidad.

El primero de estos peces no necesita presentación. Es un pescado muy valorado por su delicado sabor y por su alto valor nutricional: contiene Omega-3 DHA y EPA, capital para el funcionamiento del sistema circulatorio y neuronal, y minerales clave como el fósforo y el selenio. El segundo, el esturión, es del que se obtiene el caviar. Es una especie que permanece casi inalterada desde hace un cuarto de millón de años y cuyo caviar solo es comercializable si procede de la acuicultura, por lo que su cultivo es la mejor manera de conseguir este manjar de reyes.