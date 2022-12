La importancia de ser sostenibles y contar con herramientas de I+D+i para crecer

Impulsar proyectos de I+D+i es fundamental para que las empresas del sector del porcino crezcan y logren ser sostenibles tanto en materia económica como medioambiental. Un contexto en el que es clave la apuesta por la tecnología, un apartado en el que no todos los agentes del sector pueden invertir por igual.

Esta fue una de las principales conclusiones a las que llegaron los participantes de la primera mesa redonda de la jornada celebrada el pasado martes en la sede de Caja Rural de Aragón, la cual llevó por título ‘Sostenibilidad y nutrición’. Chus García, coordinadora del suplemento HERALDO DEL CAMPO, moderó este encuentro, en el que participaron Albert Vidal, responsable de Producción Ganadera en Aragón de Vall Companys; Carolina Luna, directora de Innovación de Ganadería Caspe; Eduardo Costa, director de Producción de Grupo Costa; y Ángel Casanova, director de Innovación de Alendi.

En primer lugar, Vidal destacó ‘Granja 5.0’, una iniciativa que crearon en la empresa con el fin de mejorar sus conocimientos al respecto del engorde del cerdo. "Desarrollamos una granja estándar para procesar información y mejorar la velocidad y la precisión donde todos los conocimientos que pudiésemos adquirir fueran aplicables a cualquier explotación del sistema. Dispone de 112 corrales, o sea que podemos analizar todas esas variables, lo cual, al permitir ajustar al máximo las necesidades con las ofertas, nos ha permitido que el desperdicio sea mínimo, algo fundamental para la sostenibilidad económica y medioambiental del negocio", agregó, subrayando asimismo que sus sistemas les permiten anticiparse entre cuatro y cinco días a base de un algoritmo.

Luna, por su parte, puso en valor el modelo de cooperativas como la suya, "arraigada en el territorio y que trabaja en el presente, pero con vocación de futuro y retienendo talento en el medio rural". Y resaltó: "Nosotros defendemos el concepto de innovación como todo cambio basado en el conocimiento y la experiencia que nos aporte un valor y que podemos tener en servicios, productos, sostenibilidad o calidad, pues es transversal a todos los ámbitos de la organización".

Por otro lado, Glicopepton Biotech es el nombre de una de las iniciativas más importantes de Grupo Costa en estos momentos. Un proyecto que supone la constitución de una de las primeras estructuras a nivel nacional para el autoabastecimiento de heparinas y de productos con alto valor nutritivo destinados a piensos para animales y fertilizantes en España. "Aúna compromiso, pasión y esfuerzo, plasmando el concepto de economía circular y siendo ejemplo de colaboración empresarial, pues juntamos al sector farmacéutico con el del porcino", resumió Costa, que puso en valor las notables inversiones que el clúster del porcino y las empresas del ámbito están impulsando con el objetivo de ser más eficientes y cuidadosos con el planeta. "Nos enorgullece pertenecer a un sector en el que ha habido una evolución muy grande y que está enfocado siempre al bienestar animal", apuntó.

"En un primer momento, la innovación iba muy dirigida a la reducción de costes, pero la sostenibilidad se ha ido incorporando y, ahora mismo, nosotros no nos involucramos en un proyecto que no la tenga como pilar", manifestó Casanova, quien habló de las inversiones que llevan a cabo en la empresa en plantas fotovoltaicas y de que todos sus procesos están informatizados.

El tamaño de las explotaciones



Los intervinientes coincidieron en que no todas las explotaciones pueden asumir la infraestructura necesaria para abordar estas acciones en materia de tecnología. Sin embargo, señalaron que la rápida evolución que esta está viviendo conduce a una democratización que puede ser beneficiosa para todos y que las herramientas informáticas de las que disponen son muy útiles para transmitir esa valiosa información.

Los productos ecológicos y otras exigencias sobre sostenibilidad fueron otros de los temas que se abordaron. "Muchos consumidores dicen que los quieren en las encuestas, pero luego, a la hora de comprar, solo lo hace un pequeño porcentaje, la mayoría decide por el precio", afirmó Costa. "No tiene sentido cumplir con la sostenibilidad y el bienestar animal si luego se pueden poner en el lineal productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen. Va a ser difícil, pues ya estamos a calidad alta y costes reducidos, pero si no vamos de la mano será imposible", relató Casanova.

Luna concordó en que el usuario se comporta de manera diferente al comprar con respecto a los sondeos. "El porcentaje de los que llenan la cesta de la compra con producto ecológico se reduce a menos de la mitad. Y más ahora con la inflación que tenemos y que ha incrementado en un 15% el precio del carro de la compra. Ese escenario aún lleva a pagar menos por la calidad, pero eso no quita que nosotros tengamos que anticiparnos y superar las expectativas del consumidor, y cada vez vendrán más exigencias en materia medioambiental", señaló. Vidal comentó que "la gente confunde ecología con sostenibilidad. Porque si queremos dar de comer a la humanidad necesitamos un cierto grado de intensificación. Si no somos eficientes hay gente que nunca llegará a consumir proteína animal. Cuesta lo mismo labrar una hectárea ecológica, pero no se produce lo mismo. Manchamos el mismo territorio pero hacemos la mitad del trabajo".

La gestión de los purines es uno de los aspectos por los que el sector recibe más críticas. No obstante, en los últimos años se ha trabajado mucho en este sentido, algo que no se ha sabido transmitir con eficacia. "Hay mucho desconocimiento en la sociedad sobre cómo funciona el tema. Y nosotros no hemos sabido comunicar y poner en valor las fortalezas que puede tener el purín como fertilizante orgánico, pues aporta nutrientes y a partir de él se puede generar biogás, de forma que tenemos que hacer uso de él", sostuvo Luna. A este respecto, Costa apuntó que "en los últimos años, la cosa ha cambiado mucho, ya que ahora tenemos una legislación que dice cuántos kilos de purín puedes echar por hectárea. Se está invirtiendo mucho en purín, algo en lo que debemos formar a agricultores y ganaderos y que estoy convencido de que en 10 años ya no será un problema".

El responsable de Alendi abogó por "desterrar" la calificación de purín como residuo, al considerarlo un recurso. Y, por último, Vidal apeló a la responsabilidad de cada uno para que se solucione el problema. "Todos tenemos que tener los sistemas de control. No puede ser que el fertilizante inorgánico no esté controlado", concluyó.