"Iniciativas como ésta nos dan la visibilidad y el respeto merecido"

¿Qué siente cuando baila jota?

Definir lo que siento al bailar la jota es complicado. Es algo que sale de dentro, una mezcla de fuerza, técnica y pasión. Son momentos de conexión entre la música y la expresión que te hacen sentir que puedes con todo, es algo mágico.

¿Ha experimentado un cambio en las personas que van a verle bailar?

Sin duda, creo que el público ha respaldado la evolución que ha tenido la jota en los últimos años. Es exigente y valora la tradición, pero a la vez se muestra abierto a nuevas expresiones. Es muy gratificante ver que se aprecia la mezcla de tradición e innovación, ya que, de este modo, la jota no pierde su esencia y al mismo tiempo hay espacio para crecer y sorprender.

¿Qué cualidades hay que tener para bailar jota?

La jota bailada requiere una serie de capacidades muy variadas. Al ser un baile fuerte y exigente se necesita una cierta habilidad técnica y un mínimo de forma física, pero lo indispensable y más importante es la ilusión y capacidad de entrega. Todo eso, mezclado con un poco de disciplina, te llevaría a la fórmula perfecta.

¿Iniciativas como esta gala ayudan a que tenga el reconocimiento debido?

Por supuesto. Iniciativas como esta gala son de gran ayuda para que la jota brille. Nos dan la visibilidad y el respeto que merecemos. La diversidad en la gala muestra lo versátil que es la jota, además el esmero en su presentación hace posible que llegue a mucha más gente de una manera más accesible y sea mejor valorada.

¿Por qué cree que debería ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?

La jota merece ser Patrimonio Cultural Inmaterial porque es una tradición única, viva, que respira con la historia. Todos tenemos la responsabilidad de preservarla. Su reconocimiento garantizaría su continuidad y respeto, asegurando que perdure para las generaciones futuras..

¿Qué valores ha aprendido de la jota?

Para mí, la jota no solo es un baile, ha sido una escuela de vida. Me ha enseñado disciplina, respeto y trabajo en equipo. Cada movimiento me recuerda la importancia de la constancia, del esfuerzo y de la pasión. La jota no solo se baila con los pies, se baila con el corazón, aportando unos valores que han enriquecido mi vida.