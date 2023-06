Incentivos fiscales, innovación y renovables para lograr un Aragón de cero emisiones

La Ley Europea del Clima recoge en una legislación vinculante el compromiso de todos los países de la Unión con la neutralidad climática para 2050 y el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de CO2 en un 55%, como mínimo, de aquí a 2030.

En tan ardua tarea se encuentran inmersas tanto las empresas aragonesas como las que operan en el entorno, las cuales, a pesar de los esfuerzos y proyectos que realizan en esta cuestión, reclaman más incentivos por parte de las administraciones y una mayor concienciación al respecto. Así se reflejó en la mesa de debate organizada por HERALDO el pasado lunes, moderada por el periodista Nicolás López, a la que asistieron Benito Tesier, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza y director general de Brembo; Inés Jáuregui, gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners; y Rubén Munguía, CEO y Project Manager de Climaelec.

El punto de partida de la conversación fueron las claves principales que deben guiar la descarbonización: el fomento de la implantación de energías renovables, la apuesta por la movilidad y la edificación sostenible, la innovación tecnológica o el papel de las grandes empresas como herramientas tractoras de este compromiso con la sociedad y las pymes fueron algunas de las líneas a seguir en las que coincidieron los tres ponentes.

Otra de las cuestiones clave fue el apoyo por parte de las administraciones: "Las empresas tenemos un compromiso fuerte para llegar a la cero huella de carbono y lo que solicitamos es una mayor dinamización por parte de las instituciones. Más ayudas, reducciones o compensaciones fiscales que premien a la empresa que esté sensibilizada en este tema", apuntó el representante de la FEMZ. "Se suele pensar que las empresas tenemos la responsabilidad de llegar a todos los sitios solos, pero no hay que olvidar que no todas tienen el mismo volumen y que el ecosistema ibérico está compuesto por pymes, que no siempre pueden ir al mismo ritmo que las grandes".

Benito Tesier

Munguía corroboró sus palabras y señaló que, dada su actividad, el desarrollo de proyectos y soluciones con mejoras en costes energéticos, sí existe un aumento de la demanda de los servicios cuando hay una ayuda o incentivo. "Las empresas buscan mejoras competitivas reduciendo su coste energético y, aunque existe un retorno de la inversión, esta es una de las principales dificultades. Si se facilitase acceso a financiación con tipos más bajos y se diesen incentivos fiscales, como la libertad de amortización, se avanzaría más rápido", explicó.

Jáuregui añadió, por su parte, por qué las compañías deben sumarse cuanto antes al reto de las cero emisiones. "La competitividad debe ser sostenible. Si no lo es, no hay futuro. En nuestro caso, estamos tratando de reducir nuestro impacto y, cuando no podamos reducir más, compensaremos las emisiones. Todos debemos ser cada día mejores en este ámbito".

Inés Jáuregui

En ese sentido, "en Coca-Cola, por ejemplo, todas nuestras plantas dependen de energía renovable desde 2018, y así se lo exigimos también a nuestros proveedores estratégicos. Ahora, estamos intentando que todos nuestros clientes se suban también al carro de las renovables, porque esto tiene una incidencia muy grande", apuntó.

El presidente de la FEMZ hizo referencia también a las energías renovables como una herramienta eficaz de descarbonización. "Desde la Federación estamos trabajando, en colaboración con los clúster, en un proyecto aragonés orientado al autoconsumo, con una reducción muy clara de las emisiones. Tenemos que servir de locomotora y cabeza tractora para que las empresas que no lo tienen claro o que no están convencidas se sumen, que sepan que en nosotros van a tener un soporte".

"La energía fotovoltaica es una de las mejores soluciones, es la demanda estrella tanto a nivel particular como industrial. Supone retos, porque se generan excedentes que penalizan la rentabilidad, pero es el camino a seguir", indicó el ponente de Climaelec.

La economía circular como forma de descarbonizar fue otra de las cuestiones abordadas por los tres ponentes: reducir las materias primas, aprender a reciclarlas de forma correcta, dar una nueva vida útil a determinados materiales y componentes, y apostar por la fabricación local y de cercanía fueron algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa y que sin duda también contribuyen a cumplir el reto de las cero emisiones.

Ejemplos

Tesier puso en valor los proyectos que las empresas de su sector están desarrollando en este ámbito. "Lo hemos visto en la planta de Stellantis y en toda la automoción en general, que ha hecho un gran esfuerzo en inversión tecnológica y en el desarrollo del modelo eléctrico. Lo que debería haber costado 10 años, lo han logrado en tan solo tres", señaló.

Por su parte, la representante de Coca-Cola puso como ejemplo la planta que la compañía tiene en la provincia oscense, Vilas del Turbón, que es totalmente neutra en carbono: "Es un avance muy importante y pronto tendremos más plantas descarbonizadas". Jáuregui apuntó también que los envases suponen un 46% de las emisiones de la compañía, por encima del transporte o de los equipos de frío, y que es en ese ámbito en el que más están trabajando ahora, aligerando el plástico y apostando por modelos más sostenibles, como la botella de vidrio, que además cumple 70 años.

Rubén Munguía

renovables va a crecer mucho y se necesitan profesionales"

En la misma línea, destacó otros proyectos de sensibilización y concienciación que está desarrollando la empresa, como ‘Mares circulares’, que busca limpiar costas, espacios protegidos y fondos marinos de España y Portugal, fomentando el reciclaje e impulsando a economía circular, u ‘Hostelería por el clima’, proyecto que apuesta por la acción contra el cambio climático en bares y restaurantes.

Munguía señaló que Climaelec "ha conseguido reducir su huella de carbono notablemente y que su coste energético sea nulo, gracias a la instalación fotovoltaica de la que disponen en sus instalaciones, dotada además de un sistema de acumulación de energía". En sus instalaciones, también han puesto en marcha una pérgola para la recarga de coches, motos, bicis y patinetes eléctricos, y se está transformando su flota de vehículos de modelos de combustión a eléctricos.

Retos

Acerca de los desafíos que le deparan a la Comunidad en este ámbito, el representante de FEMZ apuntó: "Somos un territorio privilegiado por el viento y por el sol. Debemos conseguir que la energía que se produzca se consuma aquí, porque esto nos va a aportar riqueza y valor al territorio. En el futuro, cuando el pasaporte de descarbonización sea un requisito de empresas y proveedores, en Aragón ya seremos un territorio productivo con un balance de emisiones positivo y eso nos va a dar una gran ventaja competitiva".

"Tenemos que devolver a la sociedad todo lo que nos aporta. Nuestras estrategias van en ese sentido, en alcanzar el objetivo cero en 2040 y dar así ejemplo a toda la cadena de valor de la que formamos parte, desde el origen de las materias primas hasta el último bar al que llegar el producto", apuntó la representante de Coca-Cola, en referencia al papel que las empresas tienen en el camino a conseguir un Aragón climáticamente neutro.

Para el CEO de Climaelec, "los retos más importantes pasan por alinear los criterios en seguridad industrial, urbanismo y administrativos, sin que suponga un perjuicio en el medio-largo plazo" e incentivar la formación y profesionalización del sector. "Ya hay centros que apuestan por estudios de grado medio y superior en energías renovables, pero el empleo va a crecer mucho en este ámbito y se necesitan profesionales cualificados con urgencia", concluyó.

