"Es fundamental la profesionalización y educar a las siguientes generaciones"

¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la empresa familiar y cómo se pueden adaptar al nuevo entorno que se avecina?

Las empresas familiares son más flexibles, más sensibles con los empleados y más comprometidas porque tienen una visión de largo plazo en su gestión. En general, si bien suelen tener una menor dimensión, lo que conlleva las desventajas propias de ese menor tamaño, sin embargo esa característica les confiere una mayor agilidad a la hora de tomar decisiones. De la anterior crisis, muchas pymes familiares aprendieron a internacionalizarse, y, en esta crisis, la lección que se está aprendiendo es que el futuro pasa por la digitalización, que nos hace más competitivos y fomenta y habilita modelos de negocio mucho más adaptados a las necesidades actuales, basados en servicio y no en producto. La empresa familiar se está adaptando al trabajo descentralizado y a la modificación de los canales de venta. Por ejemplo, se ha demostrado que tener proveedores nacionales es una ventaja en tiempos de pandemia, cuando la logística se ha complicado con el cierre de fronteras.

¿Qué demandas específicas tiene la empresa familiar en estos momentos?

Contar con buenos profesionales asesorando a la empresa familiar es fundamental para poder adaptarse a los continuos cambios de mercado, de transformación digital o regulatorios. El problema que nos encontramos es que en una micropyme es complicado que pueda aguantar semejante bajada de facturación y liquidez. La falta de herramientas digitales les impide ser ágiles para reponerse, como hemos visto en tiempos de pandemia. Con la iniciativa ‘Ecosistema más Empresa’ de Ibercaja recordamos que es fundamental la profesionalización de la empresa y educar desde el principio a las siguientes generaciones, creando un tejido de colaboración que les permita desarrollarse sin desvincularse del proyecto.

¿Con qué instrumentos de planificación patrimonial cuenta la empresa familiar aragonesa?

Uno de los instrumentos más potentes de planificación patrimonial con el que cuentan los empresarios es el régimen fiscal de empresa familiar. Sin embargo, suele haber poco conocimiento de este instrumento, tanto de la protección fiscal que aporta a la familia empresaria, como de los requisitos que exige la normativa. Pero la planificación patrimonial no solo es fiscal, también hay que tener en cuenta los aspectos financieros y los jurídicos. En Aragón, contamos con un régimen foral, con figuras como la fiducia o los pactos sucesorios, que pueden ayudar al empresario a planificar correctamente la transmisión de la empresa familiar a las siguientes generaciones.

¿Cuáles son las principales dudas del régimen de empresa familiar que pueden tener los empresarios aragoneses?

Se suele creer que las ventajas fiscales del régimen de empresa familiar consisten en algún régimen de bonificación o reducción en el Impuesto sobre Sociedades o IRPF… Y no es así. Las ventajas fiscales se centran en la titularidad del negocio o empresa (exención en el Impuesto sobre Patrimonio de los activos afectos a una actividad económica), y en la transmisión del mismo a familiares, tanto en caso de fallecimiento (reducciones hasta el 99% en el Impuesto sobre Sucesiones), como en caso de donación a partir de los 65 años (reducciones del 99% en el Impuesto sobre Donaciones y exención de la ganancia patrimonial del donante en su IRPF). Como es lógico, la normativa aporta estas ventajas fiscales a cambio del compromiso de mantenimiento del negocio durante un tiempo (cinco años en el caso de Aragón). En caso de donaciones, los donantes deberán dejar de ejercer la actividad económica o profesional o las funciones de dirección en la empresa. Otro error que podría cometer el empresario es considerar que solo podrá disfrutar de este régimen si la familia tiene el 100% de una S.L. o una S.A. También se suele pensar que solo se puede disfrutar de este régimen si la familia tiene el 100% de una S.L. o una S.A., pero ello no es así, pues todas aquellas personas que decidan ejercer una actividad económica o profesional como persona física pueden disfrutar de este régimen. Para ello es necesario que realicen la actividad de manera personal, habitual y directa, y que lo que cobran por dicha actividad sea su principal fuente de renta.

¿Qué requisitos tiene que cumplir la empresa familiar para poder disfrutar de este régimen fiscal?

Como adelantábamos en el punto anterior, no es necesario poseer el 100% de una sociedad familiar para aplicar el régimen fiscal. Es suficiente con ser titular del 5% a nivel particular o de un 20% entre todo el núcleo familiar (en general, familiares directos hasta segundo grado y en Aragón puede llegar al cuarto grado). Pero para que la sociedad pueda disfrutar de este régimen tiene que cumplir tres requisitos básicos: alguien de la familia debe ejercer funciones de dirección efectiva, y tenemos que ser capaces de poder probar que realmente dirige la empresa; lo que cobra esa persona que dirige la empresa debe ser su principal fuente de ingresos, considerando solo los rendimientos del trabajo y la actividad económica; y, por último, hay que repasar el balance de la sociedad y comprobar que más del 50% de los activos están afectos a la actividad económica de la empresa. Recordar que los activos de uso particular no se consideran afectos. En cuanto a los activos financieros, existe una regla tradicionalmente admitida por la Administración, que solo se consideran afectos, además de las participaciones en sociedades operativas que aporten más del 5% del capital, los activos financieros que formen parte del ‘Fondo de Maniobra’, cuyo importe depende del sector industrial en el que opere y de los planes de negocio que se aporten como prueba. Si mi actividad es el arrendamiento de inmuebles, no es suficiente con tener una persona contratada a jornada completa y contrato laboral. La Administración Tributaria exige que esa persona tenga carga de trabajo suficiente como para probar que dedica ocho horas al día a dicha actividad, por lo que va a tener que gestionar un número de inmuebles importante (por desgracia no se establece un número concreto).

¿Qué servicios ofrece Ibercaja para facilitar la gestión de estas compañías?

Además de la iniciativa ‘Ecosistema más Empresa’, desde el Área de Empresas del banco, que se está potenciando notablemente, se está impulsando un nuevo servicio de asesoramiento en los momentos financieros vitales de la empresa familiar, reforzando la idea de ser un banco con vocación de servicio, dispuesto a compartir la experiencia y conocimientos de nuestros profesionales del banco, en estrecha colaboración con nuestros clientes. Queremos trabajar de la mano de los asesores legales y fiscales de los clientes, con la ayuda también de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA), para ser un interlocutor válido que aporte valor, no solo con productos financieros, también con un servicio cercano y profesional. Por último, queremos ayudar en la formación de la empresa familiar aragonesa, con programas como el Programa de Análisis y Dirección de Empresa Familiar(Padef) en el que colaboramos con AEFA, otros cursos en el Campus Ibercaja Cogullada o con distintos eventos que organizamos conjuntamente con despachos profesionales y asociaciones empresariales.

