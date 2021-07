"La empresa familiar es más flexible porque su visión es a medio y largo plazo"

La empresa familiar es más flexible ante situaciones de crisis como la que hemos tenido porque su necesidad no es cortoplacista, su visión es a medio y largo plazo». Lo dijo ayer David Álvarez, socio responsable de Deloitte en Aragón, al referirse a este tipo de compañías que tanto abundan en la Comunidad –representan el 80% de su tejido empresarial, el 90% del empleo–, en el curso de un debate que analizó su situación actual, sus retos y sus necesidades. "Son empresas que tienen unos valores muy especiales que para las entidades financieras son muy positivos", recalcó por su parte Teresa Fernández, directora de Banca de Empresas de Ibercaja. "Las dirigen personas muy comprometidas con el negocio, que protegen su propia casa", añadió.

Álvarez y Fernández coincidieron en una mesa redonda organizada por HERALDO en la que se hizo hincapié en el papel que desempeñan en el impulso de la economía empresas con gran arraigo en el territorio. Compañías que generan empleo y riqueza, que representan el empuje del país. Firmas de diferentes sectores de actividad que no se deslocalizan. Fortalezas, todas ellas, en las que coincidieron con los otros dos protagonistas del coloquio: Alfonso Sesé, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (Aefa), y la consejera de Economía del Ejecutivo autonómico, Marta Gastón.

El diálogo, moderado por Mikel Iturbe, director de este diario, recogió los puntos de vista de cada uno de ellos desde sus respectivos ámbitos. El de la empresa del día a día, el de la banca que la financia, el de la consultora que le aconseja para crecer y el de la institución que, como insistió en destacar Gastón, está para no molestar y para generar el escenario adecuado para el desarrollo de sus negocios.

La consejera de Economía dibujó en su primera intervención un escenario optimista del que destacó las positivas expectativas de salir de la crisis sanitaria por la buena marcha de la vacunación, la reactivación de la actividad y la llegada de fondos europeos. Como muestra de ello llamó la atención sobre el último dato de afiliaciones a la Seguridad Social en Aragón, que por tercera vez en la serie histórica ha superado los 587.000, y aseguró que en los datos de la próxima Encuesta de Población Activa (EPA), que se publicarán el 29 de julio, serán más positivos que los del primer trimestre.

Ante este panorama, el resto de ponentes disertó también con moderado optimismo, si bien con matices sobre los retos a los que se tienen que enfrentar todos los días las empresas familiares. Desafíos, muchos de ellos, marcados por las exigencias de esos cambios que hoy se suceden con gran rapidez. La sostenibilidad, la digitalización y el talento femenino fueron las cuestiones más destacadas. "Más que imprimir velocidad a sus decisiones, lo que deben hacer las empresas es trabajar con la evolución adecuada", precisó Teresa Fernández.

Especial interés tuvo una de las preguntas de fuera, la relacionada con el pequeño tamaño de nuestras empresas, formulada por Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón. "¿Cómo incentivamos fusiones?", planteó. Marta Gastón se refirió a este tema como un "mantra", aunque recalcó que "no por ser más grandes las empresas son más eficientes", un argumento compartido por Alfonso Sesé, quien prefirió hablar de la aplicación de «un buen plan estratégico» más que del tamaño, "que no es relevante".

En el evento estuvieron directivos de un buen número de empresas familiares aragonesas, entre ellos Paloma de Yarza, presidenta de HERALDO. Abrió la jornada Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja, y cerró Marta Gastón, que agradeció la oportunidad de escuchar las inquietudes de dirigentes de estas compañías.

Sesé: "Queremos estar en el pelotón de los más competitivos"

Alfonso Sesé, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (Aefa), no se olvidó de la más tradicional de las reivindicaciones de este tipo de compañías, la de contar con una presión fiscal menor para el desarrollo de su actividad, recalcando que "hemos demostrado siempre que pagamos impuestos, lo único que defendemos, y es bandera de la Asociación, es que queremos estar en el pelotón de los más competitivos", en referencia a la menor carga que soportan empresas de otras comunidades autónomas.

"No se trata de una cuestión de individualismo", apuntó tras una alusión al respecto de Marta Gastón (que en todo caso insistió en que "no tenemos ninguna intención de subir impuestos"). "Lo que entendemos es que no se puede poner en riesgo la continuidad y la competitividad de las empresas", recalcó. Su argumentario fue apoyado por Teresa Fernández: "Más impuestos solo sirven para bajar la actividad".