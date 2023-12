el impulso digital que las pymes necesitan para sobrevivir

¿Cuál es la labor que desempeña en su empresa?

​Soy responsable de I+D+i y principalmente mi labor consiste en trabajar en proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad y descarbonización de nuestros clientes, así como ayudar de manera transversal a Seguas en la optimización de procesos internos, la automatización y la digitalización de recursos propios de la empresa.



¿Qué conocimientos y herramientas le está aportando el programa?

​Me está ayudando a conocer más sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la industria, ya que actualmente en Seguas ya estamos implantándola. Y, por otro lado, personalmente considero muy importante la parte de innovación y las personas. Ceste, con este programa, me está ayudando a conocer más a fondo cómo implantar procesos de innovación y poder trabajarlos con mis compañeros en Seguas y así poder dar aún más valor a la creación de ideas de las personas. Inspirarlas y dar confianza a sus ideas es fundamental para que una empresa crezca de manera sostenible y para Seguas esto es prioritario.



¿Qué destacaría sobre la metodología?

El apoyo para la creación de un plan de transformación digital centrado de forma concreta en Seguas.



¿Qué perfiles tienen los profesores y cómo valora el aprendizaje?

Principalmente son expertos en cada una de sus materias, aunque hay algunas que quizá no estén tan orientadas al modelo de negocio de Seguas. Pero todos los profesores me han aportado mucho e incluso he contactado con algunos de ellos para seguir avanzando en el aprendizaje de determinadas áreas.



¿Qué le diría a una persona que cumpla con los requisitos para realizar esta formación?

Que a pesar de que aún se dice que el futuro está en la digitalización, la verdad es que es el presente y va muy rápido, tan rápido que si no te formas hoy en ello será complicado conseguir el nivel de transformación digital que las empresas van a necesitar en 2024.



¿Qué aplicación a corto plazo está realizando en su empresa y cuál es su ambición a largo plazo?

​Actualmente estamos en el cambio de un ERP más digital, más interconectado y transversal a la empresa que nos va a ayudar a ser más eficientes y competitivos. Pero la aplicación por la que estamos apostando es la digitalización de activos de nuestros clientes y mediante IA poder realizarles un mantenimiento predictivo que consiga la optimización de consumos de energía y evite que sus máquinas dejen de producir por no predecir el fallo por desgaste, vibración o eficiencia energética, consiguiendo de esta manera ser una empresa innovadora en el mantenimiento de equipos de frío industrial y aire comprimido.