"Hay que romper la barrera del miedo al cambio de transporte"

¿Cómo está innovando Loalco en un sector tan contaminante como es el mundo del transporte?

Tenemos que partir de la base de que nosotros no estamos innovando en tecnología, ya que ya está inventada, testada y aplicada en muchos operadores logísticos como nosotros. Lo que sí que estamos haciendo es innovando en el valor del servicio. No solo medimos la llegada a tiempo del transportista sino también si el nivel de satisfacción es el adecuado, el dato de huella de carbono del servicio y el plan de mejora de este dato medio mensual, trimestral y anual con el cliente. Como profesional, veo que muchas empresas se quedan solo en el dato, pero lo que realmente da valor es el plan de mejora continua, no solo interno sino también en relación con el cliente, ya que esto debe ser un tándem conjunto.

Últimamente hemos visto a Loalco en varias publicaciones que hablan sobre la reducción de CO2… ¿Cómo puede llevar a cabo este reto una empresa de transporte?

Sin lugar a duda, el transporte es una de las partes de la cadena de suministro que más emisiones de CO2 provoca en algunos sectores, sin embargo corren buenos tiempos para afrontar estos proyectos. Nuestro desarrollo de una logística sostenible, que reduzca emisiones, comienza como una idea de nuestro CEO, Santiago Calleja, siendo a día de hoy un modelo de actuación muy trabajado, al que dedicamos una planificación y aplicación exhaustivas.

¿De qué manera lo hacen?

Hay dos hitos importantes a nivel de inversión. El primero se centra en la sensorización de los camiones para medir datos de consumo, emisiones, temperatura, kilómetros, ocupación…. Y con todo ese ‘big data’ empezamos a crear un plan director que conlleva un segundo nivel de inversión, que es el de la mejora de la flota, cambio de parte de la misma o formación.

¿Qué acciones están realizando en la flota de mayor tonelaje?

Desde el año pasado estamos renovando y añadiendo vehículos a la flota de 12 a 26 toneladas. Los últimos 28 camiones de gran tonelaje que hemos incorporado todos tienen el distintivo EURO VI. Para darle valor a esta decisión contamos con la ayuda de Raúl Ballarín, quien está haciendo su proyecto de fin de ciclo y nos está ayudando a hacer la comparativa entre el cambio de vehículos EURO V y EURO VI, pasando de los 190.19 KgCO2/litro en el caso del primero a 138.24 KgCO2/litro con los nuevos, medidos en una jornada de trabajo similar.

Por otro lado, están abordando un proyecto de electrificación del transporte ¿en qué consiste?

Loalco Green es nuestra mayor apuesta en este 2021. Nuestro objetivo es que en 2022 nuestros servicios de vehículos de menor tonelaje se hagan en modelos eléctricos, ya sea furgonetas, motos o patinetes. Desde el año pasado, estamos adecuando nuestras instalaciones para tener capacidad de carga de baterías de vehículos, tanto en la Ciudad del Transporte, donde ya contamos con 8 cargadores de 22kw, como en la nueva instalación de la calle de Minas, donde podremos cargar simultáneamente hasta 10 vehículos, todo ello en colaboración directa con Endesa.

El proyecto no habrá sido fácil. ¿Qué han echado en falta o cuáles han sido las mayores dificultades?

Efectivamente, no es fácil y muchas veces te vienes abajo y vuelves a pensar que es una idea loca. Por eso, precisamente lo que echamos en falta es más formación a nivel general de nuestra sociedad. Tenemos que empezar a formar a las nuevas generaciones en nuevos modos de transporte y uso de tecnologías, así como adecuar las infraestructuras necesarias para tener una red de carga de vehículos adecuada al aumento del parque móvil eléctrico que viene próximamente. La sociedad lo está pidiendo, solo hay que ver el aumento del uso de patinetes eléctricos en todas las ciudades. Sin embargo, la normativa o las infraestructuras no van a la misma velocidad y por este motivo no rompemos la barrera del miedo al cambio.

¿El cliente valora todo este cambio en el servicio del transporte o lo da por hecho?

Claro que lo valora y por supuesto que la sociedad lo ve como algo necesario que tenemos que hacer. En las últimas grandes licitaciones que estamos participando, incluso los clientes quieren que distingamos una tarifa diferente si el servicio del transporte se hace con vehículo eléctrico, híbrido o EURO VI, con lo cual ya no solo el cliente está valorando el precio de ir de un punto a otro con su mercancía, sino también cómo se hace y cómo de contaminante es.

