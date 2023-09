Hábitos, consejos y soluciones para conseguir que nada nos quite el sueño

Según la Sociedad Española de Neurología, 12 millones de españoles no descansan de forma adecuada y padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico o grave. Esta cifra dio pie al periodista Nicolás López a abrir el foro ‘Conversaciones HERALDO: dormir bien para vivir mejor’ que se celebró vía ‘online’ el pasado jueves 7 de septiembre.

En él participaron dos expertos en distintas esferas del ámbito de la salud, que insistieron en la importancia que tiene el sueño en el funcionamiento del organismo. Por un lado, Margarita Carrasco, psicóloga del servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, admitió que en general dormimos mal: "No ponemos la atención suficiente en nuestra higiene del sueño. La primera recomendación es seguir una rutina, pues debemos acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora; la siguiente es evitar dormir mucho durante el día, con siestas de máximo 20 o 30 minutos; y otro aspecto fundamental es cuidar el ambiente de la habitación para que se corresponda con un clima de orden, relajado".

Los malos hábitos a la hora de irse a dormir fueron ratificados con el punto de vista que aportó Francisco Rey, director de Desarrollo de Negocio en BBVA Seguros, quien señaló que existía una creciente preocupación por los trastornos del descanso: "Un estudio demuestra cómo el 41,9% de los españoles tienen problemas de sueño y más de la mitad, un 51,9%, reconocen que están cansados o que tienen pocas energías". Y continuó: "En BBVA, a fecha de junio, hemos contratado 48.000 pólizas nuevas de seguros de salud y cada vez hay más gente sensibilizada con el tema del sueño, pero sigue habiendo confusión al respecto de cuáles son los factores que influyen o no en un buen descanso». Por último, apuntó que el seguro de salud de BBVA «dispone del servicio de Neurología, que cuenta además con una unidad del sueño, especializada en el diagnóstico y en el tratamiento de pacientes con alteraciones relacionadas con el sueño, donde se trabaja de forma multidisciplinar".

Un mal día

Las consecuencias de un mal descanso también ocuparon parte del debate. La psicóloga apuntó que "nuestra capacidad de atención y de memoria disminuye, con lo cual nuestro rendimiento también se reduce". Ese menor rendimiento genera, en palabras de la experta, "agobio y ansiedad" por no llegar a cumplir con todas las tareas cotidianas establecidas, lo que, además, hace que aparquemos aquellas actividades reservadas al descanso, el ocio o la distracción, dando la sensación de que hemos tenido un mal día: "¿Y cómo lo compenso? –añadió–. Normalmente, con estímulos que nos llevan a sensaciones placenteras que no terminan de ser muy saludables, como por ejemplo, el consumo de alcohol, los atracones de comida o las interminables horas delante del televisor justo antes de ir a la cama, lo que altera el ritmo justo cuando nos tendríamos que estar relajando –y concluyó–, de manera que al día siguiente voy a volver a estar muy cansada y voy a volver a recurrir a estimulantes como la cafeína para poder aguantar".

Francisco Rey: "Sigue habiendo confusión al respecto de cuáles son los factores que influyen o no en un buen descanso"

La profesional de Sanitas también aludió a la irritabilidad característica de un mal descanso, lo que a menudo deriva en un mayor número de conflictos personales: "El sueño nos ayuda también a calmar esa parte emocional", explica Carrasco, quien recordó que "dormir restaura nuestro organismo tanto a nivel físico como psicológico".

La experta destacó que, según datos de la Sociedad Española de Neurología, solo están diagnosticados el 10% de los trastornos del sueño que padece la población: "La buena noticia es que se pueden prevenir y tratar", indicó.

Aportaciones de la psicóloga Margarita Carrasco, de Sanitas, en el foro 'Dormir bien para vivir mejor' organizado por Heraldo y BBVA

Precisamente la prevención fue una de las cuestiones centrales en el discurso del representante de BBVA Seguros: "Cuidar la salud no es solo ir al médico cuando me encuentro mal, sino que una buena prevención es, incluso, más importante que una adecuada atención médica. Detectar posibles problemas para atenderlos en los momentos iniciales tiene mucha importancia". Para Rey, esa es una de las muchas ventajas que tiene el contratar un seguro de salud, donde se cuenta con revisiones médicas y acciones de detección: "En BBVA disponemos de programas donde hay 140 profesionales del sector sanitario de todas las ramas".

¿Cuándo hay un problema?

No es lo mismo tener dificultades para dormir que padecer un trastorno del sueño, y ahí es cuando resulta importante recurrir a la prevención para que el problema no empeore y sea más difícil intervenir. A este respecto, Margarita Carrasco refirió en el encuentro los problemas más comunes relacionados con el descanso: "El primero es la dificultad en la conciliación del sueño. En este caso, la recomendación que hacemos es aplicar la técnica del ‘tiempo fuera’. Y es que, si a los 20 o 30 minutos aproximadamente no me he dormido, tengo que salir de la habitación, hacer una actividad tranquila y relajada y cuando me vuelva a sentir adormecida, regresar a la habitación". La psicóloga aconseja hacer lo mismo si se trata de despertares nocturnos, aunque reduciendo el tiempo a 15 minutos: "Lo importante es sacar esa respuesta de insomnio de la habitación", afirmó rotunda. Por último, advirtió de que otro de los trastornos más frecuentes son los despertares tempranos, "cuando mi alarma suena a las ocho y estoy despierta desde las seis, por ejemplo". Es entonces cuando la profesional de Sanitas recomienda "echar las persianas para no ver la luz del día y no mirar el reloj, e incluso trabajar una técnica de relajación". Si estos problemas se prolongan en el tiempo e interfieren en el transcurso del día, es el momento de pedir ayuda, según Carrasco.

Margarita Carrasco: "Solo están diagnosticados el 10% de los trastornos del sueño: la buena noticia es que se pueden prevenir y tratar"

Para contribuir a la tranquilidad de todos aquellos que deciden contratar un seguro de salud, desde BBVA se tiene muy en cuenta también la situación financiera de sus clientes: "La gestión del dinero es una de las principales causas de estrés, por eso hace cinco años lanzamos el Plan EstarSeguro, que facilita el pago de todos los seguros de una manera mensual, evitando que lleguen de golpe las cuotas en el peor momento del año".

Francisco Rey también aludió al lanzamiento de un espacio dentro de la app que posibilita que, de manera clara y sencilla, se pueda obtener información de todo tipo de productos de forma personalizada. En este sentido, el director de Desarrollo de Negocio de BBVA confirmó que "las tecnologías son un gran aliado a la hora de dar una experiencia diferencial y personalizada a nuestros clientes, especialmente en las empresas de servicios".

Aportaciones de Francisco Rey, de BBVA Seguros, en el foro 'Dormir bien para vivir mejor' organizado por Heraldo y BBVA

En el turno de las conclusiones, Rey subrayó que "el sueño es vital para nuestro bienestar y debe ser abordado desde la prevención para llevar una vida lo más satisfactoria posible". Además añadió que "en BBVA trabajamos para aportar soluciones que ayuden a asumir hábitos de vida más saludables a través de productos personalizados, lo que permite disfrutar de una vida más larga y, sobre todo, más feliz". Por último, recordó que "los seguros de salud facilitan la prevención y minimizan el impacto de las enfermedades".

Por otra parte, para cerrar su intervención, la psicóloga Margarita Carrasco recurrió a la metáfora del tren del sueño: "Según las actividades que hayamos hecho durante el día, la sensación de adormecimiento nos va a llegar a una hora distinta". Para la experta es importante que atendamos a esa sensación y que estemos preparados porque no sabemos cuándo va a volver a pasar el siguiente tren del sueño: "De la misma forma que cuando esperamos un tren estamos allí con el billete en la mano y la maleta hecha, para esperar nuestro tren del sueño tenemos que estar ya con los dientes limpios y con el pijama puesto". Carrasco resumió que lo principal es seguir hábitos saludables y evitar estimulantes y estresores antes de dormir.

Margarita Carrasco / Psicóloga del servicio de Promoción de la Salud de Sanitas "De la misma forma que cuando esperamos un tren estamos allí con el billete en la mano y la maleta hecha, para esperar nuestro tren del sueño tenemos que estar ya con los dientes limpios y con el pijama puesto" -

Licenciada en la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Psicología clínica infantil y adolescencia y psicóloga de BluaU de Sanitas. Lleva siete años trabajando en el hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid como psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud, y también cuenta con experiencia previa en las clínicas Milenium de Núñez de Balboa y Alcorcón de la capital. Tiene publicados artículos divulgativos en la web de Sanitas sobre la mente sana, el sueño, el estrés, el ‘mindfulness’... y cuenta con experiencia como ponente en conferencias sobre estas materias.

Francisco Rey / Director de Desarrollo de Negocio en BBVA Seguros "Cuidar la salud no es solo ir al médico cuando me encuentro mal, sino que una buena prevención es, incluso, más importante que una adecuada atención médica" -

Director Comercial y de Desarrollo de Negocio en BBVA Seguros. Licenciado en Dirección de Empresas y Diplomatura European Business por la Universidad de Valladolid. PDG en IESE Business School. En 1993 comenzó a trabajar en BBVA como director de oficina, pasando por director de Zona, de Segmento de Particulares y Premium de la Dirección Territorial Centro hasta 2014. Ese mismo año pasó a dirigir la Oferta de Valor de Clientes Particulares. En 2015 asumió la responsabilidad como director comercial y de Desarrollo de Negocio de BBVA Seguros, puesto que desempeña actualmente.