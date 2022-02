"Había que tomar decisiones y volver al pueblo siempre había estado presente"

A la emprendedora alcorisana Yla Zapater la vida le ha puesto en el camino, casi a la vez, dos grandes proyectos: la maternidad y el desarrollo de su idea de negocio. Ambos suponen insuflar algo de oxígeno al mundo rural, gracias a la llegada de nuevos vecinos, como su hija Duna, y con la atracción de población a través del empleo.

Para poner en marcha el segundo de sus propósitos, Zapater presentó su proyecto empresarial, Umami, a la V Edición de GIRA Mujeres, un concurso organizado por Coca-Cola, y su iniciativa fue una de las elegidas entre más de 500 candidaturas. "Umami consiste en la elaboración de quesos vegetales elaborados principalmente con anacardo y almendra ecológicos. Hasta el momento, realizamos entre ocho y nueve variedades diferentes", explica la emprendedora.

El punto de partida de este proyecto fue un anuncio que descubrió gracias al más popular de los buscadores ‘online’. "Siempre he sido muy inquieta con el tema de la alimentación y me ha gustado mucho hacer recetas y probar cosas nuevas. Un día me apareció la publicidad en Google de un curso para elaborar quesos veganos y me dije: ‘Voy a hacerlo’. Lo cursé en verano y en octubre ya estaba produciendo. Se me da bien".

Aunque comenzó su actividad en Tarragona, donde estaba afincada, la pérdida de su empleo debido a la pandemia y su vida familiar la llevaron de vuelta a su localidad natal: Alcorisa, en la comarca turolense del Bajo Aragón. Aunque el momento del regreso fue circunstancial, Zapater afirma: "Había que tomar decisiones y el pueblo siempre había estado presente. No era una de mis prioridades volver tan pronto, pero estoy encantada de regresar a casa".

un proyecto ganador Además de la importancia de la dotación económica –"el tema del dinero es uno de los limitadores más grandes a la hora de emprender", señala Zapater–, el premio que consiguió Umami gracias a la apuesta de Coca-Cola por el emprendimiento rural femenino también contemplaba el acompañamiento por parte de una entidad especializada en programas de emprendimiento, como Bridge for Billions, durante el proceso de puesta en marcha del proyecto.

"La verdad es que me está sirviendo mucho –cuenta–. Tenemos a dos mentoras que nos van asesorando y nos ayudan a tener una mejor perspectiva de las cosas. La plataforma con la que trabajamos es muy intuitiva y el programa que estamos dando es muy completo». «Esta va a ser mi primera experiencia empresarial y hay conceptos que pasan desapercibidos para mí. Ellas me ayudan a darle la visión, la importancia y el peso que tienen determinados aspectos a desarrollar", afirma sobre la parte de la construcción empresarial que todavía está implementando.

Un buen producto

Acerca de los productos que llevaron a Umami a convertirse en uno de los proyectos seleccionados por el programa GIRA Mujeres, los quesos veganos, Zapater los califica como "muy buenos". "La gente cercana siempre me ha apoyado mucho y, ahora, el tema de la alimentación vegetal está bastante en alza». Además de aptos para una dieta vegana, los productos elaborados por Umami también son una buena alternativa para las personas con intolerancia a la lactosa y para aquellos que tienen el colesterol alto porque «realmente se puede disfrutar los sabores del queso". Entre las elaboraciones que tiene previsto empezar a comercializar, Zapater destaca el roquefort y el camembert, que, al elaborarse con el hongo que utilizan las empresas lácteas, "no te das ni cuenta de que están hechos de anacardos", una variedad aromatizada con olivas negras de la zona y otro queso al que se le añade tomate seco y ajo. "Cuando esté un poco más asentada, me gustaría lanzar carnes vegetales y también postres saludables", concluye la emprendedora.