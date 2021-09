Agnes Daroca trabajó totalmente concentrada en la reinterpretación de ‘¿De qué mal morirá?’. "Ha estado bien que se haya acordonado la zona para trabajar con más seguridad y más tranquilidad. No te dabas tanta cuenta de que había gente mirando", cuenta sobre el improvisado estudio de la plaza del Pilar.

En relación al cuadro que le tocó pintar, reconoce que fue todo un reto. "No sabía la obra que me tocaría y encontrarme con esta me ha llevado a salir de cierta comodidad, pero ha sido divertido enfrentarse a ella y darle luz", cuenta.

A la izda., la obra original '¿De qué mal morirá?'. A la derecha, reinterpretación de esta obra de Agnes Daroca. Agnes Daroca

La luminosidad la ha logrado gracias a acrílicos, pintura luminiscente de suelo y grafito sobre lona de pvc. "He querido llevar la obra a los nuevos materiales con los que estoy trabajando diariamente ahora para un proyecto nuevo que verá pronto la luz", afirma.

La intención de Daroca ha sido dar protagonismo al asno y el moribundo. "He querido señalar que una mala praxis de un médico se consigue ver aunque se tape. A la vez, he buscado representar esa muerte y la salida del alma, imaginando que a un médico cada fallecimiento le provoca la pérdida de parte de su alma", explica.

OBRA ORIGINAL: ¿de qué mal morirá?

El capricho número 40 fue grabado entre 1797 y 1798. La plancha de cobre fue tratada al aguafuerte, más aguatinta, punta seca y buril. Todavía se conservan dos dibujos prepratorios que el artista hizo para esta obra. En las primeras tiradas de la colección, ya muerto Goya, el título apareció sin signo de interrogación, error que fue corregido después.

Con el asno vestido de traje que asiste a un enfermo moribundo, Goya quiere censurar a los malos médicos, a los incompetentes. Su vanidad es representada mediante el anillo que lleva en la pezuña. El burro galénico adopta un pomposo aire de seriedad.

* Agnes Daroca Agnes Daroca nació en Zaragoza. A una temprana edad se le despierta su vena artística y comienza su formación plástica y creativa. Durante estos primeros años, expone en diferentes espacios culturales, tanto en muestras colectivas como individuales. Estudió en las Escuelas de Arte de Teruel, Huesca y Zaragoza, donde profundizó en conceptos y estilos que fue integrando a su obra y a su manera de ver el mundo. Se inició en el mundo profesional en Logroño, trabajando en publicidad gráfica y en la creación de marcas para bodegas. Después, recala en Huesca y, más tarde, en Zaragoza, donde trabajó en el diseño de libros y gráfica impresa para el mundo cultural, entre otros ámbitos. En 2004 creó en la capital aragonesa DosCuartos, un proyecto de comunicación gráfica y diseño junto con su socio Juan R. Giménez. Durante estos últimos años, ha impulsado su faceta como gestora de proyectos, lo que ha hecho que reciba invitaciones para participar en charlas, congresos y exposiciones.

-Si te ha gustado esta reinterpretación, no te pierdas las que han hecho los otros nueve artistas que han participado en esta iniciativa para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento de Goya. Se irán publicando aquí en los próximos días.