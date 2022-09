"Estar a veinte minutos de Zaragoza y a diez de la N-II da ventajas a las empresas"

Fuentes de Ebro, con la cebolla como uno de los pilares de su actividad económica, está sumido en un proceso de mejora de sus infraestructuras para que nuevas empresas se instalen en el municipio. María Pilar Palacín, alcaldesa de la localidad, explica las actuaciones que ha llevado y tiene previsto llevar a cabo el Consistorio para incentivar la economía local y las bondades que el municipio tiene para que se instalen nuevas industrias. La situación económica, la privilegiada ubicación de Fuentes de Ebro y los proyectos en energías renovables que se van a llevar a cabo son otros de los temas que aborda.

Fuentes de Ebro es conocido por su cebolla, pero ¿qué otros sectores mueven la economía del municipio?

El producto con mayor reconocimiento es la cebolla Denominación de Origen Protegida Fuentes de Ebro, pero lo cierto es que tanto el sector primario; con la agricultura, como la industria, y el sector terciario están bien representados en el municipio. Respecto a la primera de las áreas productivas, la cooperativa San Miguel aglutina a 250 socios activos. Agricultores con producciones significativas que el pasado año 2021 sacaron adelante 14.000 toneladas de alfalfa y 6.000 de maíz. En 2022, están previstas 11.000 toneladas de cereal. En Fuentes de Ebro se lleva tiempo trabajando en dos proyectos estratégicos que supondrán una gran transformación de la agricultura con el objetivo de hacerla más competitiva. Los regadíos sociales y la concentración parcelaria van a convertir a Fuentes de Ebro en un municipio agrícola fuerte. Esta circunstancia tiene que servir para atraer también a empresas que transformen dichos productos. Respecto al sector terciario, el municipio históricamente ha tenido un rol de centro educativo, de ocio y comercial. En la actualidad hay más de 100 empresas que son comercios o prestan servicios no sólo a los ciudadanos de Fuentes, sino también de los municipios de la comarca de la Ribera Baja y de la comarca del campo de Belchite. Lo convierten en un pueblo joven y dinámico.

¿La modernización del polígono industrial es un tema fundamental?

En este último mandato corporativo, desde el equipo de gobierno estamos realizando una inversión importante en el polígono industrial. Hay que explicar que el polígono industrial, creado en los años 80-90 del siglo pasado, estaba agotado y hemos adquirido diez hectáreas en las que se han realizado el plan parcial y el de urbanización. Todas las parcelas del polígono industrial consolidado cuenta con servicios que en la actualidad se consideran básicos para cualquier negocio como conexión de electricidad, agua, vertidos. Además, a estos, en los últimos meses, se ha añadido una conexión de fibra de gran calidad con un gygabite de fibra asimétrica. Por lo que respecta a la gestión de los residuos, se está ejecutando el emisario que permitirá evacuar las aguas residuales de las empresas hasta la depuradora. También se contempla en el presupuesto municipal la creación de un depósito de agua, que busca evitar la dependencia de la red de abastecimiento del municipio, así como señalética para promocionar el polígono.

¿Es la ubicación de Fuentes de Ebro un tema de relevancia para la instalación de empresas?

Hemos defendido dentro y fuera que Fuentes está geoestratégicamente en una localización privilegiada. Con el desdoblamiento de la N-232, un proyecto reivindicado para mejora la seguridad de miles de ciudadanos que circulan diariamente, pero también porque mejora las condiciones de las empresas ubicadas en la zona, los polígonos industriales del eje, y los municipios van a tener mucho mayor protagonismo porque la distancia ya no se medirá en kilómetros sino en tiempo. Va a permitir que muchos ciudadanos puedan trabajar en Zaragoza y disfrutar de un municipio con todos los servicios.

¿La conversión en autovía de la N-232 puede propiciar la instalación de empresas en el municipio?

Estamos convencidos de que así será, de hecho ya hay empresas que se han interesado en nuestro polígono. El hecho de estar a veinte minutos de Zaragoza, pero a diez minutos de la N-II o del autopista, del ARA-1, da ventajas competitivas a las empresas que aquí se instalen.

¿Cómo afecta a subida del nivel del río Ebro a las explotaciones agrícolas?

El río Ebro nos da la vida a cientos de agricultores, pero cada cierto tiempo hay pérdidas millonarias que afectan a la producción de las explotaciones agrícolas así como a las infraestructuras. Son pérdidas económicas, pero también impotencia para los agricultores que ven amenazado su medio de vida.

¿Cómo plantean solventarlo?

Fuentes de Ebro apuesta por el Ebro Resilience y la creación de nuevas infraestructuras como modo de minimizar los daños causados por las riadas. Seguimos reivindicando la limpieza, pensamos que, de un modo no agresivo, podría solucionar muchos problemas.

¿Cómo ayudan a la creación de empleo local?

No hemos de olvidar que los empresarios son los que crean el empleo y la administración quien debe crear un marco jurídico interesante para atraer a las empresas, pero no podemos confundir a los ciudadanos. No tenemos competencia ni capacidad suficiente para crear empleo por nosotros mismos. En cualquier caso hemos dado subvenciones, descuento en ordenanzas municipales por creación de empleo, cursos para desempleados, para mejorar la empleabilidad, dinamización de la bolsa de empleo, buena relación con los empresarios locales y de la zona...También participamos de cursos que ofrecen otras entidades y talleres de empleo, entre otras actividades formativas.

¿Cómo vive Fuentes de Ebro la situación económica actual?

La situación económica del municipio es saneada. No existen préstamos ni endeudamiento y en el año 2023 comenzaremos a recibir anualmente los ingresos procedentes de la explotación de las energías renovables. A corto, medio y largo plazo, podemos ver con tranquilidad la situación económica. Respecto a la economía de las familias, la guerra de Ucrania y la crisis energética actual nos repercuten a todos. Se han encarecido la cesta de la compra y los costes energéticos, lo cual nos preocupa ante familias más desfavorecidas y empresas que pueden ver comprometida su actividad.

¿Apuestan por las energías renovables?

En Fuentes se están construyendo siete parques fotovoltaicos en una superficie de 600 hectáreas en un monte poco productivo que va a generar energía en unos meses y que actualmente ya está suscitando empleo directo e indirecto. También existen varios parques eólicos que están en tramitación. Esta misma apuesta por las renovables se traduce también en la implantación de energía solar en edificios públicos con ayudas europeas.

¿Qué proyectos de futuro tienen en relación al empleo?

Proyectos relacionados con la agricultura, siempre entendida como motor de desarrollo, vinculados a la transformación de 1.600 hectáreas en regadío en el 2023 y a la nueva organización de la huerta que traerá consigo empresas para transformar y comercializar dichos productos. En estos momentos, estamos trabajando en la I Feria de Hortaliza y Fruta, que tendrá como objetivo dar a conocer el potencial de nuestra huerta, pero también de nuestro polígono industrial. Por otra parte, son muy importantes las empresas del polígono que se encuentran dentro del clúster del automóvil, pero también la construcción, los servicios... En próximas semanas, se pone en marcha la agenda de empleo encaminada a dinamizar a personas desempleadas y mejorar la empleabilidad, pero también a orientar a las que quieren empezar con algún tipo de negocio. Estamos preparando la ‘Guía de Comercio y Servicios’ para facilitar la comunicación con las empresas que dará cuenta de la gran oferta que existe en el municipio.