Flexibilidad y personalización, el éxito de MasterD en la preparación de oposiciones

En Aragón se han ofertado más de 3.000 plazas de oposiciones a lo largo del 2022 y es que cada vez más, opositar se consolida como una opción segura y estable en un mundo pospandemia, donde la seguridad laboral y la estabilidad económica son más valiosas que nunca.

“Existe una verdadera fiebre opositora entre personas de todos los grupos de edad y es que eso de que “quien apruebe una oposición, siempre tendrá trabajo” se cumple y muchos aragoneses toman cada vez más el camino de la oposición”, explican desde MasterD, academia número 1 en aprobados en la preparación de oposiciones.

Miriam Calvo es una de ellas. Esta exalumna de MasterD acaba de aprobar las oposiciones de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud: “Preparar las oposiciones con MasterD ha significado una importante diferencia en comparación con otras academias gracias a la formación a distancia y el seguimiento del entrenador”. Calvo asegura que: “Nos obcecamos con la presencialidad, pero la realidad es que, en tu día a día necesitas organizar tu tiempo y la preparación de MasterD se adapta perfectamente. Puedes avanzar a distancia con el seguimiento del entrenador. Este apoyo ha sido indispensable para conseguir mi plaza.”

Porque la maratón que es preparar una oposición se hace mucho mejor acompañado. Es un proceso desafiante y riguroso que requiere un enfoque disciplinado. En este punto, contar con la guía y el respaldo de una academia de calidad se convierte en un activo valioso. Aquí es donde MasterD destaca como la academia líder en preparación de oposiciones en España, ofreciendo un método integral y personalizado que responde a las necesidades de los aspirantes.

Un método de éxito demostrado

MasterD se distingue como un líder en la preparación de oposiciones al ofrecer un enfoque adaptado y una metodología educativa diversificada. Esto proporciona a los futuros opositores las herramientas necesarias para afrontar con éxito el desafío de obtener un empleo público, reforzando su confianza y seguridad en un futuro laboral estable.

Uno de los fundamentos que rigen la pedagogía de MasterD es el reconocimiento de que no todos los alumnos avanzan a la misma velocidad ni presentan idénticas necesidades. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden memorizar rápidamente las leyes, mientras que otros necesitan más tiempo y atención. Esta flexibilidad y personalización se convierten en recursos valiosos, permitiendo que cada estudiante progrese a su ritmo y adquiera conocimientos de manera eficaz.

Este planteamiento asegura que los aspirantes puedan abordar sus debilidades y potenciar sus capacidades, incrementando sus probabilidades de éxito en el riguroso proceso de selección.

Un segundo componente esencial reside en la diversidad de la metodología de enseñanza. La incorporación de una amplia gama de herramientas y técnicas didácticas desempeña un papel crucial en la asimilación de conocimientos de manera atractiva y eficiente. La academia se esfuerza por proporcionar una variedad de recursos que garantizan una formación completa. Además de las lecciones presenciales, es esencial contar con material didáctico actualizado, que incluye apuntes, ejercicios y exámenes para que los estudiantes puedan practicar y consolidar su aprendizaje. Además, se benefician de servicios adicionales como tutorías individuales, simulacros de exámenes, orientación sobre técnicas de estudio y seguimiento personalizado.

Por último, la academia cuenta con el campus virtual más avanzado de toda Europa, que garantiza que los alumnos pueden acceder a todos estos contenidos cuándo, dónde y cómo quieran.

Mantener la motivación a lo largo de toda la oposición

“Una oposición es un largo camino en el que no solo la disciplina y el estudio, sino la motivación y cuidar la salud mental van a ser clave”, explican desde MasterD. Por eso, en esta academia cada alumno cuenta con un orientador, experto en psicopedagogía que brinda apoyo psicológico y motivacional a los estudiantes, ayudándoles a mantener la concentración y la confianza en sí mismos a lo largo de su preparación. Este apoyo adicional puede marcar la diferencia en el éxito de los candidatos.

Victoria Pozas, también es alumna de MasterD. Ya ha aprobado las oposiciones de Auxiliar Administrativo y ahora mismo sigue preparándose en la academia para lograr una promoción interna dentro de la Administración. “El primer día que entré en MasterD quería una plaza fija y así ha sido. Me he sentido acompañada en todo momento”, asegura Pozas. “Lo más importante en la vida es superarse. Preparar la oposición ha sido un camino duro, pero con MasterD lo he conseguido”, explica.

Por todo esto, la elección de una academia es una de las claves del éxito en la preparación de oposiciones. En este sentido, elegir una que proporcione una enseñanza flexible y adaptada, junto con una metodología educativa variada y recursos complementarios es garantía de triunfo.

MasterD, líder en la preparación de oposiciones en España, con centros en 38 ciudades y en la avenida de Navarra, 93 en Zaragoza ofrece un método de preparación que se adapta a las necesidades de cada aspirante, combinando tecnología, personalización y apoyo integral.