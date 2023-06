La prueba final para acceder a la universidad

La convocatoria de elecciones generales para el próximo mes de julio ha supuesto la disolución de las Cortes Generales y, con ella, se han paralizado numerosos trámites y decretos en marcha. Uno de ellos ha sido la aprobación de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EVAU), que estaba prevista implantarse el próximo curso 2023-2024, de acuerdo a lo contemplado en la LOMLOE, última reforma de la ley educativa que se aprobó en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2020.

Así, será el gobierno resultante de las urnas del 23 de julio el que deba tramitar el Real Decreto que contempla la modificación de este examen, cuyo borrador ya está redactado y recoge algunas modificaciones con respecto a la prueba actual. Entre ellas, la realización de un examen de Lengua Cooficial, en caso de haberla cursado; la duración de la prueba, que aumentaría de 90 a 105 minutos; o la elección, por parte del alumnado, de examinarse en Historia de España o en Historia de la Filosofía.

Este borrador no incluía, finalmente, una prueba de madurez académica para el próximo curso, tal y como se había previsto en un primer momento. No obstante, esta si estaría incluida en convocatorias futuras y podría estar implantado en 2028 de mantenerse todo lo contemplado en la LOMLOE. De hecho, el pasado mes de marzo, el Ministerio de Educación realizó unas pruebas piloto del nuevo modelo de EvAU en algunas comunidades autónomas. En ellas, se incluían ejercicios en los que lo esencial era saber aplicar y desarrollar conocimientos a la vida real, no volcar lo aprendido de memoria.

Desde la Confederación de Rectores de Universidades Españolas ya habían requerido al Ministerio de Educación retrasar el comienzo del periodo de implantación del nuevo modelo hasta 2025, ya que el texto normativo propuesto resultaba insuficiente "para regular con la completitud, la seguridad y el rigor que sería necesario" unas pruebas con gran repercusión en el futuro académico de los estudiantes. "No existe suficiente tiempo para poner en marcha dicho modelo en 2024 y se perjudicará gravemente al estudiantado que este curso esté en primero de bachillerato", señalan en un comunicado reciente.