Estudios para acceder a las profesiones más demandadas

Una metodología propia, inspirada en el modelo británico, un excelente cuerpo docente con profesionales en activo, el entrenamiento de habilidades y competencias (‘soft skills’) o un interesante programa de prácticas en empresas son algunas de las señas de identidad de la formación en CESTE.

Dentro de su oferta, destacan sus dos grados universitarios, gracias a su adscripción a la University of Wales Trinity Saint David: el Bachelor in Business Management, que cuenta con cinco itinerarios -Emprendimiento Internacional, Finanzas, Logística y Cadena de Suministro y Marketing Digital-; y el Bachelor in Applied Computing, en la que el alumno puede escoger entre tres áreas de especialidad (Ciberseguridad, Redes y Cloud). A ambos se puede acceder sin nota de corte ni EvAU.

A estas titulaciones cabe añadir el grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), que se imparte en el colegio Sagrada Familia, que cuenta con el apoyo de las principales empresas tecnológicas de nuestro territorio, y que ofrece una de las mejores opciones laborales del momento, dada la alta demanda por parte de las empresas de profesionales con este tipo de conocimientos.