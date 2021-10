Eva Amaral: "Allá donde vamos a tocar siempre hay un aragonés con un cachirulo o una bandera"

De los conciertos que han ofrecido en Aragón, ¿cuáles recuerdan con más cariño?

Nuestros inicios fueron maravillosos y los recuerdo de manera especial. Aunque uno de los más emotivos fue el último que dimos antes de la pandemia, en la plaza del Pilar, con motivo de las fiestas. Ahí concentramos todas las emociones vividas a lo largo de nuestras vidas en una sola noche, en un lugar tan emblemático para todo aragonés, que estaba a rebosar de gente cantando nuestras canciones y donde vivimos un encuentro con nuestra familia, amigos y raíces, y con todas las vivencias que nos hicieron ser músicos.

¿Se imaginaban que llegarían hasta donde han llegado cuando presentaron su disco debut en la Sala Morrisey, en 1998?

Por más que lo intentes no eres capaz de abarcar lo que te va a suceder. Es increíble todo lo que vives a través de la música y que se materialicen cosas con las que no habías contado. Toda esa parte de comunicación extra y de poner en común vivencias con el oyente es algo que no te imaginas cuando empiezas a hacer música. Cuando eres consciente de que está ahí es muy emocionante.

¿El calor del público aragonés le ha impulsado a seguir adelante?

Sí. Porque siempre hemos notado que la gente nos ha recibido muy bien allá donde hemos ido a tocar y siempre hay un aragonés, hasta en países lejanos, con un pañuelo, un cachirulo o una bandera de Aragón entre el público. Sentimos ese calor cercano y ese apoyo franco, porque los aragoneses somos así, sinceros, a veces hasta doler. Y, por eso, valoramos tanto ese cariño.

¿Qué recuerdo de su tierra tiene más presente en su día a día?

Recuerdo mucho el barrio en el que me crié, Casablanca, los paseos por las orillas del Canal Imperial y los juegos infantiles. Me acuerdo muchísimo de mi niñez, más que de mi adolescencia, curiosamente, y tengo el recuerdo de una Zaragoza maravillosa, enorme y feliz, porque fui muy feliz en mi infancia.

¿Qué grupos de la Comunidad han sido sus referentes?

Hay un montón de artistas que son increíbles y que han marcado a la gente. Desde Más Birras, que son como el alfa de la música aragonesa, a los clásicos, pasando por Carmen París, que es una cantante y compositora con un nivel excepcional. También me encantan Calavera, con el que acabo de hacer una colaboración preciosa, In Materia, Eva Mcbel, Isabel Marco o Vivere Memento, estos últimos del universo folk aragonés que tantos talentos atesora.

¿Falta apoyo al mundo de la música en el territorio?

El impulso y el apoyo que necesitan los grupos nunca es suficiente, porque hay tantísimo talento en nuestra tierra que tiene que ser infinito. Aunque el mayor apoyo empieza por la educación, por hacer que la música sea un elemento importante en ese sentido. Me gustaría que fuese así porque realmente creo que la música aporta valor humano a las personas y que abre caminos en la mente que ayudan a la comprensión de la realidad que vivimos y cuyos beneficios son instantáneos.

¿Cómo le gustaría que fuese el Aragón del futuro?

Lo que me gustaría es que Aragón siguiese hacia adelante como hasta ahora. Que viéramos todos cómo se convierte en la gran tierra que es, una tierra en la que se respeta el entorno natural, donde la vida es cómoda y en la que hay posibilidades para todos. Y también que esté bien comunicada, tanto por su interior como con las otras provincias. Sería bueno que continuasen avanzando las cosas, pero sin perder ese sentimiento de respeto por el entorno y por las pequeñas poblaciones. Y esa es la meta que considero que tenemos por delante: avanzar pero sin destruir.