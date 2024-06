¿Por qué cree que es importante organizar coloquios como ‘Mujeres’, en clave femenina?

Para visibilizar el talento femenino. Al principio me enfadaba la política de cuotas, pues si me invitan a algo quiero que sea por mi talento, no por ser mujer. Pero me he dado cuenta de que las cuotas son necesarias, por eso este evento es importante, para visibilizar el talento, la capacidad de trabajo y el éxito de la mujer.



¿Cuáles son sus expectativas ante esta edición y teniendo en cuenta el perfil de las invitadas?

En el ámbito del deporte contamos con Lydia Valentín, que ha sido la primera mujer en conseguirlo todo en halterofilia y, ahora, quiere dedicarse al mundo del deporte desde otra perspectiva. También con las hermanas Alayeto, que han sido campeonas de España, de Europa y del mundo, con una historia de superación detrás además muy bonita, con la enfermedad de Mapi. Las gemelas se han retirado para dedicarse a la vida personal y familiar, quieren ser madres.



¿Y qué puede decir del resto?

Carolina Iglesias es un fenómeno de masas, como demuestra el que ella con Vicky Martín llenaran el Wizink de Madrid con su pódcast. Se trata de un periodismo más gamberro, que conecta con cómo consumimos cultura, un éxito clarísimo que quiero que nos cuente. Por su parte, Macarena Gómez es un personaje muy querido, gracias sobre todo a su papel en ‘La que se avecina’. Es una actriz que genera expectación, peculiar... que me gustaría mostrar en otra faceta diferente, que nos contara cómo es ella cuando se apagan las cámaras. Y, por último, creo que Ana Fernández-Villaverde, cantante conocida como La Bien Querida, va a dar mucho juego. La conozco porque es amiga de Nuria Roca, a la que sigo en redes. Es tímida y graciosa.



Todas ellas comparten la necesidad de seguir visibilizando historias de mujeres, ¿cree que estos mensajes calan en las nuevas generaciones?

Estamos escasas de referentes femeninos, de manera que cuantos más caminos se abran mejor. Es importante mostrar que estas mujeres no son robots, sino personas humanas, con sus dificultades, sus problemas... Detrás del éxito hay un montón de cosas. Recuerdo, por ejemplo, cómo se abrió Almudena Cid hace un par de ediciones en la gala, fue muy emotivo.



Este será el tercer año presentando la tertulia, ¿con qué sensaciones se queda al concluir?

Me quedo a gusto, lo primero, porque me pongo nerviosa. Impone la sala Mozart de Zaragoza, pero el público responde muy bien y es muy agradecido. Recuerdo que la primera vez, el taxista que me recogió en la estación del AVE me pidió un autógrafo cuando supo que era yo la presentadora de la gala. Esto me genera presión. Además, aprendo mucho de las invitadas: autoexigencia, esfuerzo, sacrificio...



¿Cree que el éxito de la mujer tiene un recorrido diferente al del hombre? ¿Por qué?

Justo acabo de escribir un artículo de opinión sobre el ‘Informe Global sobre Brecha de Género del Foro Económico Mundial’. Cada año hay menos puestos directivos de mujeres, otra vez estamos bajando. La brecha salarial se sitúa en el 18%, a pesar de que hay una ley que obliga a que la retribución en cuestión de género sea la misma y a que las empresas tengan un plan de igualdad de obligado cumplimiento. Se dan los pasos, pero el camino se recorre de forma muy lenta. Tenemos que demostrar diez veces más nuestra valía.



¿Cómo es el público que acude a ‘Mujeres’?

Preminentemente femenino, pero también hay hombres. Sobre todo vienen parejas. Si tenemos en cuenta el fenómeno fan, hay aficionados al deporte, a la música... a determinados personajes. Además, es un acto gratuito, en un ambiente cercano y coloquial.



Lleva toda una vida profesional dedicada al universo femenino.

No lo elegí yo, pero la vida me fue llevando por este sector. Cursando una beca en ‘ABC’ me tocó estar en la revista ‘Blanco y negro’. editando los temas de estilo de vida. Después hubo un hueco como redactora de belleza en la revista de ‘La Razón’ y ya pasé a ‘La revista de Ana Rosa’ y a ‘Stilo’ , de Grupo Zeta. Ahora soy directora del portal Mujer.es de Henneo.



¿Qué temas abordan?

El liderazgo y emprendimiento femeninos, haciéndonos eco de los informes económicos. También hablamos de feminismo, de salud mental, de bienestar... Promovemos un consumo responsable de la belleza y la cosmética, alejándonos de la frivolidad.