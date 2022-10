"En El Chad espero volver a reconectar con lo esencial de la vida"

¿Qué es lo que más le sorprende del proyecto de Fundación Ilumináfrica?

Lo que más me sorprende es que en Aragón no estemos absolutamente orgullosos de la labor que hacen grandes profesionales de forma totalmente altruista, poniendo su tiempo, trabajo y esfuerzo al servicio de gente con escasos recursos en el quinto país más pobre del mundo. Me parece increíble que, año tras año, compañeros míos utilicen 15 días de sus días vacaciones para ir allí sin esperar nada a cambio. Que ellos mismos organicen todo y que este proyecto no tenga toda la repercusión y ayudas que debería tener.

¿Y lo que más le emociona?

Que unos cuantos amigos, oftalmólogos, un día cualquiera, hace muchos años, decidieran, sin ayudas, sin recursos y con muchas ganas y corazón, montar este proyecto tan increíble. La verdad es que nunca le había dado todo el valor que tiene, me imagino que porque he crecido con él, pero es francamente grande lo que han hecho. Por eso, el no colaborar es algo que no me planteo.

¿Desde el punto de vista profesional qué le anima a vivir esta experiencia?

Profesionalmente, creo que estoy preparada para dar toda mi experiencia para intentar aportar calidad de vida a personas que, de otra forma, en su país les sería inaccesible. Sinceramente, no busco nada profesionalmente. Los motivos de viajar a África son claramente otros.

¿Y desde el punto de vista personal?

Esa es la gran pregunta, ¿qué espero personalmente de esta expedición? Me imagino que busco volver a conectar con lo verdaderamente importante. Volver a dar el valor que tiene cada cosa, ser consciente y poder vivir realidades humanas que parece que están en otro planeta. Espero volver a reconectar con lo esencial de la vida, que me den una verdadera lección de vida. Espero aprender.

¿Cómo conoció el trabajo de Fundación Ilumináfrica?

Conozco la Fundación Ilumináfrica desde mi primer año de residente en el Hospital Clínico, ya que el doctor Enrique Mínguez, uno de sus fundadores, es compañero mío desde que empecé a dar mis primeros pasos como oftalmóloga.

¿Cuántos años lleva ejerciendo su profesión?

Me vine a vivir a Zaragoza en el año 2009, cuando comencé la residencia en el Hospital Clínico. Llevo ejerciendo 13 años mi profesión como oftalmóloga allí. La posibilidad de ir a El Chad es algo que me rondaba la cabeza desde hace muchos años. Cuando era residente y estaba decidida a irme, me quedé embarazada y eso frenó mis planes. Hasta hoy, 11 años mas tarde y cerca de los 40, momento en el que he decidido cumplir un deseo que arrastraba desde hace tiempo.

¿Es importante ayudar y colaborar para lograr, entre todos, hacer un mundo mejor, más empático y solidario?

Creo que el hecho de intentar hacer las cosas bien en nuestra sociedad y en países que no viven bajo nuestro confort ni nuestros cánones sociales es absolutamente necesario para desarrollarse como ser humano. Se puede y se debe ayudar de muchas formas, a pequeña o gran escala. Desde tener una buena actitud por la mañana intentando sumar en tu familia, en el trabajo, dando los buenos días al camarero que te pone el café o siendo amable con el vecino en el ascensor, hasta cogerte un avión, liarte la manta a la cabeza y decidir ponerte al servicio de gente que vive una realidad completamente distinta a la nuestra. Si das sin esperar nada a cambio, recibes por triplicado.

¿Animaría a sus amigos, colegas de profesión o familiares a vivir esta experiencia?

No sé si les animaría, porque va a ser la primera vez que viaje a África a ayudar de esta forma. Pero yo soy una mujer muy intuitiva y algo me dice que no va a ser la ultima vez que me suba en un avión con destino a El Chad.

¿Está nerviosa o tiene claro qué va a encontrarse y cómo va a poder ayudar?

Estoy ilusionada, expectante, un poco ansiosa. Tengo la gran suerte de irme con un equipo maravilloso que estoy segura de que van a contribuir a que esta experiencia sea una de las mas increíbles de mi vida.

