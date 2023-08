¿Qué novedades incluye este año el programa festivo de Cosuenda en honor de San Bernabé?Este año, en Cosuenda, además de contar con cinco preciosas reinas, disfrutaremos con la vuelta de la gente joven a la Comisión de Fiestas, así como de Susana Martínez, al timón de nuestro Ayuntamiento. Han trabajado durante muchos días y se han volcado en todos los preparativos previos a estos festejos. Desde el Ayuntamiento queremos hacerles una mención especial y agradecerles todas las horas que han invertido con nosotros, porque han llenado las oficinas municipales de alegría y nuevas iniciativas.



Entre todos los actos, ¿cuáles son los más demandados por vecinos y visitantes?

A los vecinos les encantan los espectáculos musicales y las verbenas, así como las actividades programadas para los más pequeños. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera en toda la zona en la que vivimos, no pueden faltar en el programa festivo los espectáculos taurinos, como la suelta de reses o los toros de ronda.



¿Qué tradiciones le gustaría resaltar?

El día de la vaca es el último día de fiestas y es una jornada en la que se reúne todo el pueblo y sus visitantes para comer juntos en el paseo. Es uno de los actos más entrañables ya que, es aquí, donde analizas todos los actos que has preparado con tanto cariño.



Un deseo para estas fiestas.

Sobre todo, me gustaría que los vecinos disfruten, que dejen los malos rollos a un lado y que estos días vengan a pasárselo muy bien y a vivir las fiestas. En el programa festivo hay una gran variedad de actos, que están pensados para que todos puedan tener actividades de su agrado. Además, como es nuestro primer año, estaremos abiertos a nuevas ideas.



A nivel personal, ¿qué suponen para usted estos días?

Una gran ilusión y, sobre todo, un reto. Espero, junto al resto de mi corporación, estar a la altura de lo que los vecinos esperan de nosotros.