Escuchar sin ver: la importancia del oído en un recorrido por Zaragoza

Cuando se cierran los ojos en un fundido a negro, se abren los murmullos, risas, la campana del tranvía o los chorros de la fuente de la plaza de España. Ruidos que nos rodean continuamente en nuestro día a día, pero que nuestros otros sentidos opacan.

Con un antifaz, un lazarillo y un apuntador, el doctor en arquitectura y consultor acústico Francesc Daumal ha demostrado que recorremos la ciudad sin oírla y que muy pocas veces llegamos a escucharla. Por eso, caminar por los porches del paseo de la Independencia, cruzar la plaza de España y atravesar el laberinto que conforman las calles del Tubo con los ojos vendados hace que se descubra una nueva ciudad en la que, sin la vista disponible, el resto de sentidos se amplifican. Ya no se perciben las mesas de los bares o las caras de la gente, se siente el chirrido de la carretilla contra el pavimento, al camarero atendiendo las mesas y las risas de la gente en sus terrazas, ajena al murmullo del agua y el tránsito de los coches a unos metros de distancia.

A través de este paseo sonoro por el centro de Zaragoza, la empresa de centros auditivos Aural ha concienciado sobre la importancia de uno de nuestros sentidos: el oído. Pero, también de la infinidad de ruidos que nos rodean y sus consecuencias.

Paseo sonoro por el centro de Zaragoza. Aránzazu Navarro

El recorrido ha sido la antesala a la presentación de este nuevo centro, en el que Juan Ignacio Martínez, director general de centros auditivos Aural, ha presentado una mesa redonda sobre la pérdida de oído. Ha contado con la intervención de una experta en el problema, la doctora Lourdes Alonso, jefa de Otorrinolaringología en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, y un experto en el alivio, lo más parecido que existe a la solución, Roberto Esteban, director técnico del centro Aural y especialista de en adaptación protésica de Zaragoza.

Ruido y sonido

Los cuatro expertos del oído, cada uno en su campo, se han sentado para comentar los resultados de una encuesta realizada en Aragón sobre el ruido y sus consecuencias. Según la doctora Alonso, "suelen ser los ruidos continuos más característicos del día a día: los urbanos, los que actúan directamente y llegan a desencadenar la pérdida auditiva".

Los aragoneses son conscientes de este hecho. Según los resultados, hasta un 85% de los encuestados considera que los ruidos urbanos afectan a su calidad auditiva, siendo el ruido urbano, el de la construcción y el de las sirenas los que más malestar generan. Más de la mitad experimenta ya las consecuencias de los ruidos urbanos en dificultades para dormir, dolor de cabeza y estrés.

Sin embargo, la población sigue atascada en un estigma que retrasa el reconocimiento de esta pérdida y contra el que lucha cada día Aural.

Naturalidad y transparencia como claves para combatir tabús

Centros Experienciales

"Las personas tienen reticencia a venir porque asocian el oír mal con envejecer", asegura Martínez. "Pero, no solo es lucha contra esta percepción, sino también con las asociaciones culturales y prejuicios estéticos".

Roberto Esteban, especialista protésico, afirma que este último estigma está desapareciendo gracias a la tecnología. Los audífonos de Aural son pequeños, tanto que pueden colocarse en el canal auditivo, gracias a la nanotecnología. La inteligencia artificial también deja mejoras como que el audífono aprenda cómo le gusta oír a cada usuario para proporcionarle la mejor audición en cada ambiente; también la conectividad directa enriquece la calidad de vida de las personas, conectando sus móviles al aparato, incluso pudiendo escuchar audios a través del propio audífono.

Pero, desde el centro auditivo de Aural afirman que "no vendemos solo audífonos, damos un paso más en calidad y avance en el tratamiento". La empresa busca generar un espacio transparente en el que la pérdida auditiva se trate con naturalidad. Esto se consigue gracias a centros experienciales como este, el cuarto en España. Esteban asegura que lo primeramente importante es escuchar al cliente para descifrar sus necesidades personales. Se le hace un estudio completo en una instalación que busca ser «confortable, no solamente clínica, como si estuvieran en el salón de su casa», asegura a su vez el director general. El siguiente paso lleva a las salas experienciales, donde se prueban los audífonos in situ con sonidos ambientales para un servicio «lo más eficaz posible» y su posterior seguimiento.

Vista desde el paseo de la Independencia de la sala experiencial. Aránzazu Navarro

La pérdida auditiva es, según la OMS, el segundo desencadenante de dependencia en las personas mayores. Evitar el tabú a través de la transparencia y naturalidad es el objetivo de Aural.