"Es muy importante dar visibilidad y sensibilizar sobre realidades invisibles"

Dar voz a realidades olvidadas a través de su cámara. Es la razón de ser de Ana Palacios, que recibió el pasado martes el Premio de Fotografía en la VIII edición de los Premios Artes & Letras organizada por HERALDO DE ARAGÓN. Esta zaragozana afincada en la capital de España se siente muy ilusionada por este galardón, que reconoce toda su trayectoria profesional como periodista y fotógrafa documentalista centrada en temas de derechos humanos. "Para mi es muy emocionante recibir este premio. Vivo en Madrid desde hace michos años, pero mis raíces están en Aragón. Además, este diario me conecta directamente con mi infancia. Mis padres siempre han sido lectores asiduos. Recuerdo salir de casa de pequeña y ver el periódico en la puerta. Mis padres siempre decían que si algo no salía en HERALDO es que no existía. Por ello, este premio es mucho más que un reconocimiento a mi labor como fotógrafa, es un vínculo con mis orígenes. Es algo muy emocional. Es como sentir el abrazo de casa", explica Ana.

A través de su objetivo ha retratado historias muy duras, como la de las personas albinas en Tanzania, los niños esclavos del África Occidental o los santuarios de animales rescatados. "Para mi es muy importante dar visibilidad y sensibilizar sobre comunidades vulnerables y realidades invisibles; esos temas que no están en esa parrilla de actualidad a la que normalmente le prestan atención los medios de comunicación pero que son urgentes para millones de personas", afirma Ana Palacios.

Ana Palacios cambió el ‘glamour’ de Hollywood por historias de personas de países empobrecidos

Hace 12 años, cambió radicalmente su vida, pasando de trabajar en producción de cine americano a la fotografía documental vinculada con los Derechos Humanos. Cambió el ‘glamour’ de Hollywood, donde trabajó con directores de la talla de Ridley Scott o Roman Polanski, por historias protagonizadas por personas y comunidades de países empobrecidos.

El proyecto con el que empezó esta nueva etapa de su vida le llevó a recorrer la India durante tres meses de la mano de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, con las que documentó la realidad de miles de personas que vivían en orfanatos, asilos, hospitales, psiquiátricos y barrios marginales de diversas ciudades. "Fue mi viaje catártico", asegura Ana Palacios.

Su último trabajo es ‘35 horas’, un proyecto que le ha permitido acompañar a cientos de personas que se han visto obligados a huir de Ucrania por la guerra hasta España. Un total de cinco viajes junto a expediciones de voluntarios que le ha resultado tremendamente desolador.