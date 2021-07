Una apuesta firme y clara por los productos de calidad de Aragón

*

¿Dudas sobre tu alimentación?

Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. A partir de hoy, la experta responderá mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

Buenas tardes, he oído que comer más fruta de la recomendada es perjudicial para la salud, ¿es cierta esta teoría? Gracias.

Para este grupo de alimentos se establece una recomendación de como mínimo 500 gramos diarios, y de hecho, no se establece un máximo. Esa teoría no es más que otro mito alimentario, sin evidencia científica. Se suele justificar por el aporte de azúcares de las frutas, pero obvia el resto de sustancias que hacen que esos azúcares no tengan los efectos perjudiciales que tiene el consumo de azúcares libres (bebidas azucaradas, bollería, zumos, etc.) y que además aportan muchos beneficios: fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos (otras sustancias con efecto beneficioso, como antioxidante). Por tanto, lo que sí es importante es tomar las frutas enteras, con todos sus componentes.

¿Qué alimentos puedo tomar para aumentar la vitamina D?

Obtenemos vitamina D de la exposición a los rayos solares (80-90%) y de ciertos alimentos que la contienen (10-20%). La vitamina D la vamos a encontrar en la parte grasa de los alimentos como: pescados (azules) frescos o en conserva, huevos, lácteos enteros, carnes (hígado), mantequilla, y alimentos enriquecidos.

​Envía tus preguntas a:

comunicacion@bluemedia.es