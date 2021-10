Eroski supera niveles prepandemia en la venta de productos de Aragón

*

¿Dudas sobre tu alimentación?



Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. La experta responde mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

​¿Qué tipo de yogures son los más saludables de entre toda la variedad que existe?

Lo mejor es optar por yogures y otras leches fermentadas (bifidus, kéfir...) naturales o sin azúcares añadidos. Otras variedades pueden llegar a tener el triple de azúcares que el natural, que contiene solo la lactosa naturalmente presente. De no gustar hay maneras de dar sabor añadiendo canela o cacao puro espolvoreados, frutos secos, fruta fresca o deshidratada, etc. Aunque se añada azúcar, hacerlo uno mismo permite ir reduciendo la cantidad poco a poco e ir reeducando al paladar.

Como plátano a diario, pero me dicen que engorda mucho. ¿Es cierto?

No, no es cierto. Un plátano aporta, más o menos, la misma energía que una manzana, tan solo unas 80 kilocalorías. Es cierto que es algo más concentrado, con menos contenido en agua, así que por 100 gramos aporta el doble de calorías que 100 gramos de manzana, pero hay que tener en cuenta que una manzana pesa el doble que un plátano. No hay motivo para no comerlo. Además, en general, no consumimos la suficiente fruta y esta es muy cómoda para llevarla con nosotros.

​​Envía tus preguntas a: comunicacion@bluemedia.es.