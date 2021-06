El producto local, un eje estratégico para la cultura y la sostenibilidad

Tanto por su formación empresarial como cooperativa como porque forma una parte fundamental de su propia esencia y ADN, el respeto por el entorno en el que se integra siempre ha sido de vital importancia para Eroski. Un compromiso que se materializa en diferentes líneas, entre las que destaca el producto local, que conforma un eje estratégico para la entidad.

A través de una nueva campaña de comunicación, Eroski ha vuelto a poner de manifiesto su firme apuesta por impulsar las zonas en las que desarrolla su actividad. Una iniciativa que pone el foco en sus clientes y sus experiencias con respecto al producto local desde un enfoque emocional.

Conscientes de que el producto local no es un producto más, pues está enraizado en las vidas de cada vecino, desde la cooperativa han querido dar a conocer las numerosas e interesantes historias personales que hay detrás con el fin de mantenerlas vivas. Al formar parte de la identidad de un pueblo, la gastronomía está rodeada de tradiciones y raíces, de manera que fomentar su consumo contribuye notablemente a apoyar la sostenibilidad de la comunidad.

Diferentes acciones

La Feria de Producto Local que organiza anualmente cada año en Zaragoza constituye un claro ejemplo de esta seña de identidad de Eroski. Se trata de una cita que supone un escaparate ideal para promocionar los alimentos aragoneses y promover su consumo, todo ello en una Comunidad en la que colabora con casi 400 proveedores y donde el pasado año elevó las compras de producto local a pequeños productores agroalimentarios un 18%.

Asimismo, y a través de diferentes campañas, Eroski ha tratado de concienciar sobre el impacto que tiene la cesta de la compra de cada ciudadano en el futuro del entorno, reflejando en muchas de ellas los hechos que demuestran su contribución y apoyo al producto local y la cultura de las zonas donde opera.

Tanto en Aragón como en otras muchas áreas del país pone a disposición de sus socios-clientes numerosos productos del territorio fruto de la colaboración con proveedores de la zona. Una actividad que ayuda a mantener miles de empleos de forma tanto directa como indirecta. Y, como cooperativa de consumo, reinvierte en esos lugares en forma de acciones de formación e información al consumidor, así como en materia de solidaridad, medioambiente, sostenibilidad, apoyo a familias numerosas y patrocinios culturales.

En cuanto a los datos a nivel global, Eroski trabaja con 4.600 proveedores, de los cuales más de la mitad son pequeños productores locales. Ternasco de Aragón, Tomate Rosa de Barbastro, Jamón de Teruel, queso manchego, sidra asturiana, naranjas del arco mediterráneo... alrededor de 24.000 alimentos procedentes de productores locales pueden encontrarse en sus tiendas.

En torno a ellos ha creado asimismo la web ‘Es bueno que sea de aquí’, un portal que cuenta con un atractivo diseño y que está dividido en cinco categorías: comunidades, productos, eventos, actualidad y tienda ‘online’. Dispone de un mapa interactivo en el que cada usuario puede elegir su comunidad y consultar qué productos de su zona puede encontrar en las tiendas de la cooperativa, así como los alimentos que están de temporada, sugerencias de recetas, noticias, entrevistas con proveedores locales y expertos de Eroski y vídeos explicativos, entre otros servicios.

Las historias detrás de las delicias del territorio

Jon, Marisa, José o Rebeca son algunos de los nombres que protagonizan las numerosas historias que hay detrás de los productos locales. Una serie de experiencias que se pueden descubrir en la web www.eroski.es/productos-con-historias/ y en las que Aragón está muy presente.

"Recién llegada a Zaragoza, una compañera de universidad me invitó a comer. En la cocina estaba su madre cortando una verdura que no había visto nunca. Pregunté, con toda la inocencia del mundo, que qué era eso y las dos me miraron como si fuera marciana. Ahora, la borraja para mí es tan sagrada como lo es para todo Aragón", explica Amalia, de Bilbao y residente en la capital aragonesa.

"Es una de las verduras más sanas y completas y existen mil y una maneras de preparar la borraja. Como buena aragonesa, me las sé todas: con jamoncitos, patatitas, sofrita, con pimentón, con almejas, ajos secos, espárragos trigueros… da igual cómo, siempre está riquísima", indica por su parte Marta, de Zaragoza.

Ambas protagonizan un original vídeo en el que hablan de sus experiencias con la borraja y que puede encontrarse en la citada web. En él se señala asimismo un dato revelador: "Consumiendo productos de aquí haces posible que mas de 35.000 familias aragonesas sigan viviendo de la agricultura y la ganadería".