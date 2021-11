Cómo evitar el desperdicio de 16.000 toneladas de alimentos

*

¿Dudas sobre tu alimentación?



Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. La experta responde mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

¿Qué debemos hacer para no coger peso en Navidad?

Es importante tener en cuenta que las celebraciones navideñas duran cinco días y, si los excesos se ciñen a los festivos y poco más, no hay por qué preocuparse. El problema suele estar en que empezamos con los excesos en noviembre y estos continúan hasta enero. Otras recomendaciones sencillas son incorporar verdura, pescados y frutas a tus menús festivos, no abandonar la actividad física –podemos aprovechar para hacer actividades en familia–, no tener excesivos dulces en casa ni a la vista continuamente y que el agua sea la bebida prioritaria.

¿Existen alternativas saludables a los dulces navideños?

El problema de los dulces navideños, como de otros productos no recomendables, no está en hacer un consumo ocasional. Preparar ciertos productos en casa puede hacer que su calidad nutricional sea algo mejor (bizcochos, galletas…), pero seguirán siendo de consumo ocasional. Eso sí, es buen momento para pasar tiempo cocinando con los más pequeños y algunas opciones de picoteo saludable podrían ser: palomitas, fruta bañada de chocolate con un mínimo del 75% de cacao, chips de frutas y verduras, garbanzos al horno especiados, helados de fruta y yogur natural, etc.

