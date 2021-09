Ahora es más fácil comer saludable: productos sin grasa de palma

*

¿Dudas sobre tu alimentación?

Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. La experta responde mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

​¿Cómo debe ser un desayuno equilibrado para niños de 6-12 años?

Que incluya opciones saludables y respete sus gustos y apetito. No tiene porque incluir alimentos en concreto, los pueden tomar en otro momento del día, y menos si para eso incluimos versiones no saludables. Cereal integral o lácteos enteros sin azúcares añadidos, frutas, verduras, legumbres (hummus), frutos secos, aceite de oliva, huevo… Se puede usar fruta deshidratada y especias como la canela para dar sabor y dulzor. Y sobras del día anterior, ¿por qué no?

Dicen que el aceite de palma es perjudicial para la salud, sin embargo, está en muchos productos que consumimos. ¿Qué podemos hacer para apartarlo de nuestra dieta?

Los efectos perjudiciales del aceite de palma se dan por el tipo de ácidos grasos que lo componen, pues muchos son saturados que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular si se consumen en exceso. Y excederse es fácil porque se incluyen en muchos productos procesados. Se recomienda consumir cuantos menos ultraprocesados mejor y leer el listado de ingredientes. Recordamos que, tras cuatro años de trabajo, ya todos los productos Eroski están libres de aceite de palma.

