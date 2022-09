"Encontrar trabajo y sentirme útil era vital"

Cuando Justin Gomis llegó de Senegal hace 24 años, lo hizo buscando un futuro mejor, lejos de su país de origen, aunque, a veces, la vida, te lleva por caminos que tú no te imaginas y las cosas no salen como habías pensado inicialmente. Hace un tiempo, cuando Justin se quedó desempleado durante más de 4 años, no se vino abajo, si no que buscó apoyo y ayuda. Y lo encontró en el programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’, que, en el primer semestre de 2022, ha facilitado empleo a más de 600 personas en situación vulnerable de Aragón, cantidad que, en el total de España, asciende a 20.213 puestos de trabajo, un 9,4% más que en el mismo periodo del año pasado.

"A mis 49 años, encontrar empleo después de estar tanto tiempo parado por una baja médica era vital, muy importante. Por eso me produce tanta satisfacción el haberlo encontrado", explica Justin, quien realizó un curso de auxiliar de industria y fue contratado por la empresa turolense donde hizo prácticas y que se dedica a la creación de armaduras destinadas a obras que se realizan con hormigón armado.

"Me gusta mucho lo que hago, el trabajo diario y también la relación que mantengo con mis compañeros, porque es una empresa grande, en la que trabaja mucha gente. Y tengo muy claro que todo esto no hubiera sido posible si no hubiera participado en este programa, donde me dieron las herramientas necesarias para encontrar un empleo y buscarlo gracias a los contactos que me facilitaron", corrobora Justin, quien reside en Teruel desde el año 2007. "Es una ciudad en la que estoy muy contento, me gusta mucho", apunta orgulloso de lo conseguido y convencido de que ha encontrado "un buen empleo".

* El proyecto en cifras Proyecto de Obra Social ‘la Caixa’: El programa de integración sociolaboral ‘Incorpora’ de la Fundación ’la Caixa’ ha facilitado en Aragón, durante los primeros seis meses del año, un total de 628 inserciones para personas en situación de vulnerabilidad con el compromiso de 283 empresas.

Beneficiados: han sido atendidas 1.462 personas de la mano de 11 entidades. Además, se han creado 15 nuevos pequeños negocios.