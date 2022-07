Emma Buj: "Quien conoce la Vaquilla repite porque es una fiesta que emociona"

Teruel está en plena efervescencia con la celebración de sus fiestas mayores, las de la Vaquilla, ¿qué ambiente se respira en la calle estos días?

Esta es la Vaquilla del reencuentro. Los turolenses llevamos más de mil días esperando este momento, porque no es un solo momento de diversión sino que es un sentimiento, que los turolenses vivimos muy intensamente. En 2019 no nos podíamos imaginar que teníamos que esperar tres años para la siguiente Vaquilla. Lo que se está viendo en la calle estos días y en la semana previa de ferias es mucha ilusión y muchas ganas de pasarlo bien.

Este fin de semana, el del domingo más próximo a San Cristóbal, es el más largo y emotivo del año, ¿cómo se vive en Teruel?

El sábado ya nos vestimos los turolenses de vaquilleros porque al mediodía comienza la Vaquilla. A las 16.30 con el toque del campanico y después con la puesta del pañuelico al Torico. Es el acto que da inicio a las fiestas, que están ligadas al toro y a los ensogados. La Vaquilla tiene muchos actos y cada uno tiene su personalidad, de manera que cada turolense tiene su momento preferido durante los tres días.

¿Cuál es su momento favorito en las fiestas de La Vaquilla?

Es difícil escoger solo uno de los muchos momentos que tiene La Vaquilla. Me gusta especialmente el traslado de los ensogados, en la madrugada del domingo al lunes, me parece una de las tradiciones más bonitas, que te lleva a estar despierto toda la noche además. Por supuesto también me gusta el ambiente de las peñas, abierto y acogedor, donde cualquiera puede sentirse como un turolense más.

¿Hay buena sintonía entre el Ayuntamiento y las peñas?

Los actos se organizan desde el Ayuntamiento de Teruel en colaboración con las peñas. Interpeñas los promueve en la semana de ferias, con conciertos y actuaciones. En cambio, en La Vaquilla no cambia el programa, siempre son los mismos actos, pues es una fiesta tradicional. Comenzó el sábado por la mañana con la salve, la subasta de palcos, el nombramiento del vaquillero del año, el campanico, el pañuelico... serían impensables otros actos en La Vaquilla, aunque luego cada peña organiza distintas programaciones en su local.

¿Ha sido bueno el balance de la semana de ferias previa a los tres días de La Vaquilla?

En esta semana el ambiente siempre es espectacular, con aquellos que descienden de Teruel y vuelven y con los turistas que nos visitan. Quien conoce la Vaquilla repite porque es una fiesta que emociona y que encanta.

¿Qué le diría a los que todavía no conocen la Vaquilla?

Que es una fiesta que no se pueden perder y como mínimo tienen que venir una vez en la vida. Ha aparecido muchas veces en medios nacionales como la mejor fiesta de España, por el ambiente que se vive en las calles. Es difícil de transmitir, por eso hay que venir a conocerla.

Las fiestas son una buena forma de dar a conocer el patrimonio de la capital turolense, ¿qué destacaría de su atractivo?

Teruel es Patrimonio de la Humanidad, con sus torres mudéjares y la techumbre de su catedral. Hay modernismo en su calles, tiene una muralla medieval y otros muchos elementos patrimoniales que lo han consolidado como un destino turístico de interior. Cabe destacar que desde 2015 a 2019 las pernoctaciones se habían incrementado un 40% en la ciudad. El turismo es un motor de desarrollo económico.

¿Qué sensación le gustaría tener cuando mañana terminen las fiestas de La Vaquilla?

Me gustaría tener la sensación, como la que tengo en estos momentos, de que los turolenses han sido felices volviendo a disfrutar de su Vaquilla.