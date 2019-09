El sur o donde la ciudad no deja de crecer

Los indicadores estadísticos son claros. Los barrios del sur de Zaragoza no dejan de crecer. El Distrito Sur ha ganado 1.186 vecinos en solo un año, pasando a tener una población general de 37.394 habitantes. Además, según el estudio ‘Zaragoza en cifras’ elaborado por el Ayuntamiento de la capital, la edad media está en 33 años. Teniendo en cuenta estos datos, también el índice de maternidad (que en el Distrito Sur es del 41,85%) y que aún queda mucho por construir en barrios como Arcosur o Miralbueno, no es raro pensar que la ciudad no va a dejar de crecer en esta dirección.

Si se prolonga geográficamente hasta el municipio de Cuarte de Huerva, ocurre lo mismo. Además de ser la localidad que más ha crecido en los últimos años –con una población que a 1 de enero de 2018 estaba en 13.055 habitantes–, también es el que tiene la media de edad (33,1) más baja de Aragón y eso hará que también siga aumentando su población.

El mismo estudio del Consistorio zaragozano indica que el Distrito Sur –que tiene una superficie de casi 6.049 hectáreas– con 14.603 viviendas y que el perfil de población más extendido atendiendo al nivel de estudios de sus vecinos es el de titulados universitarios. El índice de juventud es del 594,26% y el de infancia, del 26,32%. En el lado opuesto de la balanza, la tasa de envejecimiento es del 16,83%.

En el caso de Miralbueno, hay 12.174 habitantes frente a los 8.926 que había hace una década. En este barrio –ubicado entre Vía Hispanidad, la carretera de Logroño, la del aeropuerto y Valdefierro–, la tasa de juventud es del 278,26%, el índice de infancia, del 24,50% y la tasa de envejecimiento, de un 35,94%. El número de viviendas del Distrito Sur es de 14.603 y en Miralbueno, de 4.083.

Amplia oferta

Tanto los barrios del sur de la ciudad como Cuarte de Huerva disponen de todos los servicios y muchas infraestructuras para garantizar la calidad de vida y en ellos hay una amplia oferta de viviendas. Todas las urbanizaciones en construcción comparten amplias estancias interiores, grandes terrazas y zonas comunes muy amplias, la mayoría de ellas con piscina y área infantil.

