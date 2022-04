El sistema educativo francés, una clave diferencial para el futuro

Como una pequeña Francia, el Molière tiene su sede junto al Pilar, en el barrio del Actur. Este año se cumplen 50 años desde su instalación en la ciudad, un aniversario que es también celebrado por todas las familias que han reconocido en el colegio un sistema educativo diferente para sus hijos e hijas.

Juan Cristellys, antiguo alumno, confirma que el Molière le enseñó a "estructurar el pensamiento a sintetizar ideas, acompañarlas de un discurso y saberlo expresar en público". Hoy es consultor y trabaja en París liderando proyectos para grandes empresas. Pero desde que él dejó el Molière la educación ha evolucionado y el sistema francés se ha adaptado con nuevas técnicas pedagógicas como las clases culturales digitales, las 'fliped classroom', las clases inversas o las neurociencias. El mundo digital se ha instalado en el Molière para formar ciudadanos digitales, pero también con valores, criterio y respeto.

"La educación es el mejor instrumento que tenemos para transformar el mundo, y los niños y niñas serán sus protagonistas mañana. Sin el respeto, la apertura de mente, la visión internacional y el sentido crítico no es posible avanzar, aunque se tenga la instrucción más exquisita", ratifica Noël Jégou, director del centro. Esta visión humanista que caracteriza el sistema educativo francés impregna el Molière en cada proyecto que se pone en marcha desde los 2 años hasta el Bachillerato.

Así lo recuerda Sami Val, médico traumatólogo y antiguo ‘molière’, que destaca "los valores que se transmiten de amistad, respeto, valor al trabajo y esfuerzo". Pero lo que más valora de su paso por el colegio son los idiomas: "Me han abierto muchas puertas para mi trabajo, ha sido lo que me ha potenciado y me ha desarrollado profesionalmente. Es un plus".

Multilingüismo, clave diferencial

Por eso el multilingüismo es clave diferencial del Molière. Pero un multilingüismo entendido como "un aprendizaje ‘en’ tres idiomas, no un aprendizaje de tres idiomas", apunta Jégou, y añade que "desde los 2 años se dan las herramientas para que los alumnos puedan vivir, pensar e incluso soñar en esas lenguas: francés, español e inglés".

El francés es idioma oficial en 29 países y está presente en los cinco continentes. Además, en España, su estudio ha aumentado exponencialmente desde 2014, según Eurostat y varias empresas francesas solicitan en el portal de la movilidad laboral de Eures personal sanitario con titulación de francés.