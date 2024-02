El respeto al medio ambiente se ha convertido en clave para la supervivencia de las empresas

Más allá de la imagen de marca, la sostenibilidad se ha convertido en un requisito indispensable para el futuro de las empresas. Es una de las conclusiones a las que han llegado los ponentes que asistieron a la mesa redonda que se celebró este jueves en las instalaciones de HERALDO DE ARAGÓN. En ella participaron Fernando Anel, jefe de Comunicación Regional NE en Coca-Cola Europacific Partners; Laura Prada, directora del Área Legal, Cumplimiento y Sostenibilidad de Caja Rural de Aragón; Sergio Fernández, experto en Packaging y Sostenibilidad de Sphere; y Ana Cristina Fraile, directora de Sostenibilidad de Forestalia. La periodista Ana Esteban moderó un interesante debate en el que se trataron temas tan relevantes como la normativa legal en materia ambiental, la gestión eficiente de los recursos naturales o la necesidad de que empresas y ciudadanos se comprometan a caminar en la misma dirección.

De acuerdo con el Pacto Mundial de la ONU España, 2024 se presenta como un año en el que las empresas deberán adaptarse a la nueva normativa y posicionarse como líderes proactivos en el terreno de la sostenibilidad, aunque muchas de ellas llevan años trabajando en este campo. Para Sphere, ha sido un punto clave desde su nacimiento. "Hace tres años proyectamos cambiar toda nuestra línea de producción a un modelo basado en la economía regenerativa y nos trasladamos a Pedrola. Estamos en una tasa de residuo casi cero, rediseñamos nuestros productos para que sean medioambientalmente amigables y hemos reducimos nuestra huella de carbono más de un 55% en el último trienio", aseguró Sergio Fernández, experto en Packaging y Sostenibilidad de la compañía.

Fernando Anel, jefe de Comunicación Regional NE en Coca-Cola Europacific Partners, resaltó que se han marcado unos objetivos muy exigentes: "De 2010 a 2019 conseguimos bajar un 42,05% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y nuestro objetivo es lograr la neutralidad en carbono en 2040. También trabajamos en hacer más sostenibles los envases, optimizar procesos de procesos, gestionar mejor los residuos y devolver el agua que cogemos de la red para fabricar nuestros productos".

Para Forestalia, la sostenibilidad está estrechamente ligada con su actividad. "Como desarrolladores y generadores de energías renovables, nuestro compromiso es clave- incidió Ana Cristina Fraile, directora de Sostenibilidad-. Poniendo a disposición de las empresas y entidades públicas energías limpias, les acompañamos en sus transiciones hacia un futuro más sostenible, atraemos nuevos emprendedores al territorio y ayudamos a los ciudadanos".

Laura Prada, directora del Área Legal, Cumplimiento y Sostenibilidad de Caja Rural de Aragón, también señaló que, al ser una cooperativa de crédito, Caja Rural de Aragón "lleva en su ADN todo el tema de la colaboración, la igualdad, la diversidad y respeto al medioambiente". Por ello, trabajan día a día para que sus servicios vayan de la mano de estos valores. "Contamos con una estrategia de sostenibilidad que actualizamos cada tres años. En la parte de financiación, por ejemplo, contamos con productos específicos para ayudar a las compañías a que mejoren sus instalaciones y sus equipaciones".

Alianzas

Remarcaron que la nueva normativa resulta demasiado exigente, lo que implica no solo un gran esfuerzo por parte de las empresas, sino la necesidad de hacer una labor pedagógica y de colaborar con entidades públicas y privadas para caminar juntos hacia una economía circular. "Muchas empresas no tienen las herramientas para poder reportar todos los indicadores que se les están exigiendo. Nosotros les facilitamos el trabajo explicándoles qué es lo que necesitan saber para cumplir con lo que les están pidiendo, pero a la hora de hacer la normativa deberían bajar al terreno real y no poner tantas trabas", incide Laura Prada.

Desde Forestalia aseguraron que para poner en marcha un proyecto de renovables deben realizar estudios muy pormenorizados del entorno, que llevan aparejadas una serie de acciones compensatorias para prevenir y reducir el impacto que generan. "Muchas de las medidas que tenemos que llevar a cabo son las mismas que las obligaciones que tienen ahora los agrónomos, por lo que sería muy positivo crear sinergias. Además, todos los estudios e inversiones que realizamos pueden servir de impulso para algunas de las estrategias de los gobiernos, como la despoblación o la conservación de la biodiversidad", explicó Ana Cristina Fraile. "Las alianzas son fundamentales- incidió Fernando Anel-. Nosotros tenemos varios proyectos entre manos en los que colaboramos con la hostelería o con los propios ciudadanos. Combatir de manera efectiva el cambio climático, limpiar las playas o concienciar a los más jóvenes a través de formaciones en los colegios son algunos ejemplos de las acciones que llevamos a cabo".

La sensibilización de la población también se vuelve indispensable. Sergio Fernández apuesta por invitar a los ciudadanos a formar parte del cambio: "Creemos que es muy importante que entidades públicas y privadas colaboren para concienciar a la sociedad de la importancia de la sostenibilidad. Ahora, la materia pendiente es formar a ciudadano. Desde Sphere, por ejemplo, trabajamos con el Ayuntamiento de Zaragoza para la implantación del contenedor marrón en todos los distritos de la ciudad".

Un consumidor exigente

Hasta ahora, ser vista como una empresa sostenible llevaba consigo disfrutar de una imagen de marca prestigiosa. Sin embargo, algo está cambiando. "La decisión de compra final es del consumidor y que la marca esté relacionada con la sostenibilidad pesa cada vez más", afirmó el Jefe de Comunicación Regional NE de Coca-Cola Europacific Partners. "Ahora es casi obligatorio para que el consumidor te tome como opción. Hay estudios que indican que, en nuestro sector, un producto sostenible tiene muchas más opciones de vender que uno que no lo es", añadió el experto en ‘Packaging’ y Sostenibilidad de Sphere.

Para la directora de Sostenibilidad de Forestalia "no hay otro remedio si se quiere sobrevivir en el mercado" y es que "quien no se alinee con estas cuestiones de sostenibilidad, no podrá sacar adelante su negocio".

"Además, las futuras generaciones están más implicadas en estos temas porque les enseñan desde la escuela. Que una empresa sea sostenible no será algo diferencial para ellos, sino, simplemente, necesario", concluye la directora del Área Legal, Cumplimiento y Sostenibilidad de Caja Rural de Aragón.

Laura Prada (Directora del Área Legal, Cumplimiento y Sostenibilidad de Caja Rural de Aragón) "Muchas empresas no tienen las herramientas para poder reportar todos los indicadores que las nuevas normativas les están exigiendo. A la hora de elaborar las normas, deberían bajar al terreno real y no poner tantas trabas" Fernando Anel (Jefe Comunicación Región NE de Coca-Cola Europacific Partners) "Las alianzas son fundamentales. Nosotros tenemos varios proyectos en los que colaboramos con diversos sectores, como la hostelería, o incluso con los propios ciudadanos a través de voluntariados" Sergio Fernández (Experto en Packaging y Sostenibilidad de Sphere España) "Es importante que entidades públicas y privadas colaboren estrechamente para concienciar a las sociedad de la importancia de la sostenibilidad. Ahora, la matera pendiente es formar y sensibilizar al ciudadano" Ana Cristina Fraile (Directora de Sostenibilidad de Forestalia) "Si se quiere sobrevivir en el mercado, no hay otro remedio que caminar hacia la economía circular. Quien no se alinee con todas estas cuestiones de desarrollo sostenible no podrá sacar adelante su negocio"