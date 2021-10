El periodismo a través de sus protagonistas

El fotoperiodista Gervasio Sánchez tuvo que suspender su agenda de viajes y cubrir, por primera vez desde su hogar, la difícil situación provocada por la crisis sanitaria. Algo similar le ocurrió al alpinista Carlos Pauner, quien tampoco pudo poner en marcha algunos de los proyectos internacionales que le esperaban. Desde su casa, la actriz Marisol Aznar continuó llevando la risa a través de la televisión y para la atleta Isabel Macías, el parón, unido a las lesiones, supuso un punto de inflexión que le llevó a tomar la difícil decisión de abandonar las competiciones.

Estos cuatro aragoneses que tienen mucho que decir participaron este jueves durante la gala del 126 aniversario de HERALDO en una charla que estuvo conducida por el director del periódico, Mikel Iturbe, en la que hicieron un repaso de lo que la pandemia ha supuesto para sus sectores y explicaron qué es lo que ven cuando se asoman al futuro.

"Han sido dos años complicados y el mundo del deporte se ha resentido muchísimo. El lado positivo es que en este año hemos conseguido volver a soñar y a arrancar nuevos proyectos", apuntó Pauner, quien habló sobre el último reto al que se está enfrentado, ‘El Leopardo de las nieves’, que consiste en coronar los cinco ‘sietemiles’ de la antigua Unión Soviética y con el que ya ha alcanzado la primera cima: la del Lenin.

A pesar de las reticencias iniciales del público, "la gente ha ido a los teatros y a los cines y se ha comprobado que la cultura es segura, y eso es un alivio", explicó Aznar. "El humor, la comedia o la risa ayudan mucho a liberar y a sanar el alma y eso a mí me hace tremendamente feliz. Ha habido tanta contención durante la pandemia que, ahora, cuando la gente viene a los espectáculos lo hace con los brazos abiertos y diciendo: “Échame la comedia, que me hace mucha falta”. Por su parte, Macías señaló: "Yo, lamentablemente, creo que he sido uno de los negocios que ha cerrado por la pandemia y estoy en un momento complejo, de transición de deportista a la vida laboral normal. Estaba habituada a trabajar por objetivos, por retos, y ahora tengo sensación de vacío. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que soy maña. Tengo que encontrar cuál es mi nueva meta y cuando lo haga la perseguiré con la pasión que nos caracteriza a los aragoneses". A pesar de su retirada, la atleta confesó: "En el fondo de mi corazón hay algo que me dice que me voy a volver a poner un dorsal".

"Tenía un salvoconducto para viajar por toda España y, finalmente, era tanto el trabajo que había aquí para cubrir la pandemia desde diferentes ángulos, que me quedé en Aragón", indicó Sánchez, quien subrayó: "Querría que los ciudadanos aprendieran que, ante el dolor alejado de nuestras vidas, hay que tener más empatía y, si alguien tiene dudas, que se acuerde de lo que supone sufrir el impacto de una pandemia".

Una mirada optimista

Para cerrar la charla, y con la vista puesta en el futuro, Macías remarcó: "Lo único que me gustaría pedir es salud. Si eso nos acompaña, los aragoneses siempre trabajamos con mucho tesón y pasión y, por eso, somos capaces de lograr cualquier reto". Por su parte, Sánchez indicó: "A partir de ahora, no voy a tener ningún tipo de consideración con el tiempo, lo voy a estrujar todo lo que pueda para hacer lo que hago normalmente: ir a lugares oscuros en el mundo, donde pasan cosas extremedamente duras, y acercarlas a la ciudadanía aragonesa y española para que estén mejor informadas a través de las páginas de HERALDO, un diario con el que llevo colaborando desde hace 34 años".

"Me gustaría que le gente sintiera correspondencia con la cultura. Cuando nos ha tocado estar encerrados, hemos visto películas, hemos leído libros, hemos escuchado música... Y querría que esa reflexión llegará. Vamos a ir a espectáculos, al teatro, al cine, a consumir música en directo y a compensar a la gente de la cultura, para ayudarnos así los unos a los otros", deseó Aznar.

"Tenemos una tierra extraordinaria. He viajado por todo el mundo y aquí encuentras cosas únicas e incomparables. Ahora es una cuestión de actitud, de tirar hacia adelante, sacar pecho y ser orgullosos", concluyó Pauner.

