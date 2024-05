El maridaje perfecto de vino, música y arte llega este fin de semana a Zaragoza con nuevas incorporaciones a su cartel

VinoSonic DO Calatayud no es solo un festival; es una celebración de la rica tradición vinícola de la Denominación de Origen Calatayud. En la antesala de este espectacular festival, que se celebra los días 1 y 2 de junio en el Espacio Las Armas de Zaragoza, más de 200 personas ya han disfrutado de exclusivas catas de vinos de esta prestigiosa D.O., dejando a todos con ganas de más. Ahora, el escenario está listo para dos días inolvidables.

El festival contará con Catas Viñedo Extremo guiadas por Manuel Jiménez, reconocido como el mejor sumiller de España en 2017, que estarán acompañadas por la música en directo de Ik Delgado, de Karma 13.

La música, un pilar fundamental de VinoSonic DO Calatayud, estará presente el sábado en el escenario interior de la sala de Las Armas con los conciertos de Queralt Lahoz, Mediapunta y el DJ set de Sweet Drinkz. Además de una nueva incorporación: la 'listening party' de Made Up Goats, el nuevo proyecto de Rachael Nobbs y Ernesto Telephunken, quien después de 15 años sin lanzar un álbum, llega a Zaragoza para presentarlo en exclusiva.

La intérprete Queralt Lahoz, que mezcla 'hip-hop', 'rhythm and blues' y ritmos latinos, actuará el sábado, 1 de junio.

Las entradas están disponibles en la web del festival, que contará con los DJ sets de Vinilovers y Rita Loren, así como con los conciertos gratuitos de Rada Mancy, Lu Demie y la nueva incorporación, Los Leones del Bluegrass.

El Mercadillo Gastronómico y de Artesanía, organizado por Zaragoza Bloggers, ofrecerá una selección de productos locales perfectos para maridar con los vinos de la DO Calatayud. Además, los asistentes podrán personalizar sus copas con Ineso y Awitamelon, y disfrutar de la creación en vivo del Calatayud Wine Wall por parte de NW Goia. También habrá un Taller Art & Wine dirigido por Berta Maluenda, donde el arte y el vino se entrelazan, permitiendo a los participantes explorar su creatividad mientras disfrutan de un buen vino.

La zona gastro y los foodtrucks serán el lugar perfecto para combinar los sabores auténticos de los vinos de la D.O. Calatayud con una oferta gastronómica variada y deliciosa. Aquí, el sabor se mezclará con la autenticidad y el ambiente festivo.

VinoSonic DO Calatayud es más que un festival; es una experiencia sensorial completa donde el vino, la música y el arte se unen para crear momentos inolvidables. Sumérgete en la atmósfera única del Espacio Las Armas y déjate llevar por la magia de este evento único.

Más información y compra de entradas en festival.calatayudwine.com.