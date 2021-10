El largo camino hacia la igualdad entre géneros, una cuestión de educación

1

Realidad actual

Avances políticos. Aunque es cierto que las mujeres han logrado importantes avances en el acceso a cargos políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales tan solo significa el 23,7% una cifra que está muy lejos de la ansiada paridad. Además, en 46 países, las mujeres ocupan más del 30% de los escaños en el parlamento nacional en, al menos, una cámara.

Libertad de decisión. Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica.

Propiedad. A nivel mundial, apenas el 13% de las mujeres son propietarias de sus propias tierras. De hecho, las habitantes en el norte de África acceden a menos de uno de cada cinco empleos remunerados en el sector no agrícola. La proporción de mujeres en empleos remunerados fuera del sector agrícola ha aumentado del 35% en 1990 al 41%, en 2015.

Matrimonios. En Asia Meridional, el riesgo que tiene una niña de casarse en la infancia ha disminuido en más del 40% desde 2000. Las tasas de niñas entre 15 y 19 años sometidas a mutilación genital femenina en los 30 países donde se concentra la práctica han bajado de una de cada dos niñas a una de cada tres (es decir, de 50 a un 30 por ciento) desde 2000 hasta 2017.

Trabajo. El techo de cristal es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan las mujeres occidentales. Pero, la situación es infinitamente peor en 18 países del mundo, donde los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica.