"El hecho de que la gente conozca tus canciones da sentido a todo"

Elem es el rostro fresco de la nueva hornada de músicos aragoneses. Una mujer que canta lo que siente.

Usted siempre ha dicho que lo suyo en el mundo de la música es una carrera de fondo, lenta pero segura. ¿En qué momento arrancó esa carrera?

Con ocho años ya empecé a tocar mis primeras canciones a piano y a ir a clases de danza. La música forma parte de mi vida desde niña. Con 16, empecé a estudiar en el conservatorio. Pero si hablamos de mi proyecto, este mes se cumplen dos años desde que publiqué mi primer disco y comencé a presentar mis canciones con una perspectiva más profesional. Dedicarme a la música no es una decisión, sino una consecuencia natural de quién soy y de qué quiero hacer con mi tiempo y mi vida.

¿Qué supuso su paso por el Conservatorio de Música a nivel personal y profesional?

En el conservatorio aprendí mucho, y no solo técnica, porque tuve la suerte de tener profesores muy buenos a los que siempre recordaré con mucho cariño. Hay consejos que sigo aplicando. También hubo turbulencias, porque allí, tocando en audiciones, fue donde me di cuenta de que tendría que gestionar situaciones en el escenario que suponían un reto. En definitiva, una etapa fundamental en lo profesional y lo personal.

En alguna ocasión ha contado que las primeras veces que subió al escenario lo pasaba fatal. ¿Por qué decidió seguir y hacer realidad su sueño?

Afortunadamente, ya han pasado muchos años, pero sí, sé lo que es sufrir miedo escénico y la lucha personal que supone superarlo. Como todas las dificultades, solo te dejan dos caminos: huir o enfrentarte a ellas. Un día, decidí que, si quería hacer lo que realmente me gustaba, tenía que superarlo. Fue tiempo de mucho esfuerzo y de una gran superación personal en la que me ayudó mi familia, especialmente mi padre y mi tío, músicos también, que son con los que empecé a cantar en los escenarios.

Usted es cantante, pianista y compositora. ¿Con cuál de estas facetas se siente más cómoda?

Me encanta componer… Aunque me resulta muy difícil elegir. Todo está relacionado. Compongo canciones, que es transformar sentimientos y pensamientos en música y, para hacerlo, utilizo el piano, que es casi como si formara parte de mi cuerpo. Y, después, transmitirlas al público al cantarlas es un momento que no se puede explicar. Todo forma parte del proceso.

Los expertos definen su música como ‘Pop de autor’. ¿Está de acuerdo con esta catalogación?

La verdad es que lo de poner etiquetas a la música cada vez tiene menos sentido. Los músicos experimentamos con distintos estilos, los fusionamos… La música es música, no hace falta complicarse más. Desde que publiqué mi primer trabajo, he aprendido muchísimas cosas, es un aprendizaje constante. Y no solo en lo musical, porque este trabajo tiene otros muchos aspectos que hay que tener en cuenta. También sobre el escenario, donde he tenido la oportunidad de evolucionar y crecer, a pesar de que la pandemia lo ha complicado todo. Desde el primer disco hasta ahora, en el que estoy presentando mi segundo trabajo, me ha dado tiempo a acertar en cosas, equivocarme en otras, y tengo claro que lo más importante es disfrutar del camino lo máximo posible.

¿Qué canción o canciones recuerda con especial cariño?

‘Irreversible’ fue una de mis primeras canciones, también una de las más duras y emotivas. Grabamos el videoclip en la sala Mozart del Auditorio y fue una experiencia fantástica. De este nuevo disco, ‘Un domingo más’ es el tema que, creo, más está llegando a las personas que lo escuchan. Aunque ya estoy trabajando en canciones nuevas que grabaré a principios de año y, la verdad, soy más de mirar adelante.

Algunas de esas canciones las compuso en plena pandemia. ¿Cómo recuerda ese tiempo? ¿Qué hay de todos esos momentos en su último trabajo?

Ha sido un tiempo muy complicado de incertidumbre total, de preocupación por el bienestar de las personas y de introspección personal. Todos hemos tenido que gestionar decepciones y modificar planes. En el caso de los músicos, por ejemplo, con el tema de los conciertos. Por no hablar de todo el daño económico que ha hecho al sector. Es muy difícil que esta situación no influya en los artistas. Si hay que buscarle un lado positivo, el confinamiento trajo también muchas horas para encerrarme en el estudio y componer.

¿Siente que la gente ya conoce su música? ¿Qué sentimientos le provoca esto?

Siento que, poco a poco, la gente va conociendo mis canciones y se interesa por mi trabajo. Es un sentimiento muy bonito porque es lo que da sentido a todo esto.

Dice que no le gusta pensar en el futuro y ver dónde va a estar. ¿Es usted de las personas que disfrutan más del camino que de la llegada a meta?

Pensar demasiado en el futuro, muchas veces, nos impide disfrutar de lo que está pasando ahora, que es lo único que importa. Por supuesto que todos tenemos sueños y ambiciones, pero he llegado a la conclusión de que la mejor forma para intentar cumplirlos, es trabajar todos los días todo lo que pueda, disfrutar de las cosas buenas que pasan y aprender de las malas.