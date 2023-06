El gran peligro para las especies autóctonas

Aparentemente inofensivas, e incluso vistosas en algunos casos, existen diversas especies exóticas en Aragón que suponen una grave amenaza para los ejemplares autóctonos. Se les denomina especies invasoras y constituyen uno de los principales problemas para los ecosistemas naturales, siendo la segunda causa de pérdida de biodiversidad del planeta.

Cabe destacar que la mayoría de especies exóticas no representan ningún problema ambiental, e incluso muchas son fundamentales para la producción agrícola, silvícola o piscícola. Sin embargo, una pequeña parte logra adecuarse al nuevo entorno, donde ya no existen sus enemigos naturales ni las enfermedades y parásitos que les afectaban en su región de origen. Además, los nuevos depredadores no están habituados a ellas y suelen ser especies competidoras, capaces de desplazar a las nativas. Unos factores que hacen que muchas se expandan rápidamente.

En este sentido, el Gobierno de Aragón ha trabajado esta legislatura en diversas líneas para afrontar los problemas derivados de esta situación, con una estrategia que se basa en los ejes de la prevención, la detección temprana y el control y mitigación. La información juega un papel clave en estas medidas, razón por la cual existe la web www.invasara.es, en la que se ponen a disposición de los ciudadanos datos de interés sobre estas especies.

Régimen de protección

Asimismo, el pasado mes de septiembre, el Ejecutivo autonómico publicó el decreto de creación del Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Laespre), que modificaba el Catálogo de Especies Amenazadas de la región y duplicaba el total de las de flora y fauna que aparecían en el anterior. Así, la adaptación de la normativa aragonesa a la ley básica de 2007 en cuestiones referidas a categorías de protección favoreció que el número de especies protegidas en la Comunidad pasase de 229 a 358. El nuevo listado también duplicaba las especies propuestas para incorporar exclusivamente en el actual Laespre, al pasar las 97 que estaban clasificadas como de ‘Interés especial’ a 238.

Con el decreto, el Gobierno regional avanzó en la regulación de la protección de las especies de fauna y flora, controlando su procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión y estableciendo un régimen de protección y evaluación periódica de su estado de conservación. Por otro lado, el texto incidía en la obligación de que las especies amenazadas cuenten con adecuados planes de recuperación o conservación, por lo que se regulaba su contenido y procedimiento de aprobación.