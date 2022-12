El cava más premiado de Aragón

Tras catar y puntuar más de 200 vinos espumosos de todo el mundo y evaluarlos en función de su armonía, complejidad y factor de recordación, el concurso '50 great Sparkling of the World' ha posicionado al Cava Reyes de Aragón Gran Reserva 2017 como mejor cava de España y 3ª mejor del Mundo al otorgarle 96 puntos sobre 100. La edición de 2023 volvió a mostrar una verdadera diversidad, tanto geográfica como estilística. Al igual que en las anteriores ediciones del concurso (que cumple su 12ª edición), Italia y Portugal aparecen con numerosos vinos entre los 50 mejores. También se encuentran entre los 50 mejores burbujas impresionantes de Australia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Moldavia y España. Este año, solo17 vinos recibieron una medalla de oro (95 puntos o más) y, como era de esperar, la mayoría de ellos sólo están disponibles en tiendas especializadas y no en grandes supermercados.

Este reconocimiento halaga especialmente a los miembros de la familia Langa porque llega de la mano del colectivo que reúne a los principales prescriptores y encargados de difundir la cultura del cava en nuestro país. El cava Reyes de Aragón Gran Reserva Brut Nature, es un cava de mezcla de Chardonnay y Macabeo, donde una parte del vino base a madurado en barrica de roble francés. Con más de 55 meses de crianza sobre sus lías, es un cava fresco, aromático y largo, ideal para cualquier momento del día y perfecto acompañante de carnes, marisco y arroces.

Se da la circunstancia de que los otros cavas producidos por la familia Langa también han obtenido unas magníficas puntuaciones, de tal forma que:

Cava Reyes de Aragón El Casto – 93 puntos

​Cava Reyes de Aragón El Monje - 93 puntos

Cava Reyes de Aragón Reserva 2020 - 90 puntos

Además, Reyes de Aragón sigue la senda de éxito ya que en el año pasado. La prestigiosa critica Sarah Jane Evans seleccionó el cava Reyes de Aragón Reserva Brut Nature entre los 'Top 10' para la prestigiosa revista vinícola británica Decanter.

Evans es una de las más prestigiosas periodistas gastronómicas a nivel internacional, muy interesada en los vinos españoles, es presidenta de los prestigiosos Decanter World Wine Awards, premios en los que la familia Langa ya había sido galardonada en diversas ocasiones.