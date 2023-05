Ejercicio físico y una buena alimentación para vivir más y mejor

"Hay una frase muy antigua y repetida últimamente que asegura que somos lo que comemos. Y hoy más que nunca, que tenemos miles de alternativas que llevarnos a la boca en el supermercado, hay que prestar atención a lo que comemos porque lo hacemos todos los días de nuestra vida, varias veces", indica Luis Gil, nutricionista de HC Miraflores, quien insiste en que "de la alimentación se derivan multitud de enfermedades y problemas metabólicos futuros que, a largo plazo, puede reducir mucho nuestra calidad de vida".

Por ello, y coincidiendo con el Día Mundial de la Nutrición, Luis Gil insiste en la importancia de cuidarnos antes de que sea demasiado tarde y recuerda que en HC Miraflores ofrecen un servicio integral que incluye programas nutricionales adaptados y personalizados en función de cada paciente y cirugía bariátrica y su posterior acompañamiento por profesionales de gran nivel.

El ejercicio es fundamental en nuestra vida y en nuestras necesidades básicas

Junto a estos servicios, es muy importante cuidar el ejercicio y la alimentación. "El ser humano esta hecho para moverse, no para estar sentado 8 horas frente a una pantalla. El ejercicio es fundamental en nuestra vida y en nuestras necesidades básicas. No tanto con la intención de poder comer más o no (grave error...), sino por mantener un estado de salud adecuado. De manera inmediata puede que parezca que no pasa nada, pero conforme vamos avanzando en edad es más palpable que lo que no nos hemos cuidado empieza a pasarnos factura", explica Gil.

Además, este especialista recuerda la suerte que tenemos de vivir en uno de los países con mayor riqueza de alimentos, así que hay que aprovecharlo. "La dieta mediterránea aporta una buena relación omega 3/omega 6, grasas importantísimas para procesos inflamatorios, fibra, una buena fuente de proteínas y una gran riqueza de vitaminas y minerales".