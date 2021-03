Una fecha en favor de la inclusión del colectivo en la sociedad

Que nada nos separe’ es el eslogan que Down España utiliza este 2021 para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra hoy. Una frase que, en palabras de Enrique Solano, presidente del patronato de Down Zaragoza, reclama que se integre a este colectivo. "Debemos hablar de inclusión desde todos los puntos de vista: sanitario, laboral, de vida independiente...", señala este profesor universitario que tiene un hijo con Síndrome de Down.

"Pablo me hizo ver que debemos tender a una sociedad más justa en la que el concepto de persona esté por encima de todos los demás", reconoce, uniendo a esa imagen un conjunto de derechos y deberes "que todos tenemos y deben ser reconocidos sin exclusión".

Para Solano, la celebración de esta efeméride se sustenta en el recuerdo de que las personas con Síndrome de Down "también forman parte de la colectividad como iguales". Y esto es lo que intentan transmitir en Down Zaragoza, cuyo responsable señala que "todo lo que aportemos a la discapacidad redundará en una sociedad mejor para todos".

La crisis derivada de la pandemia del coronavirus también ha afectado a Down Zaragoza. "La mejor enseñanza que podemos sacar es que lo hemos pasado mal, pero que seguimos navegando", reconoce Solano sobre los últimos meses. El presidente del patronato define la entidad como "una gran familia formada por más de 850 familias y más de 80 profesionales para los que la vocación y el compromiso son fundamentales".

Un espíritu de servicio entre todos los que colaboran en Down Zaragoza y que les hace ser una entidad diferente: "No trabajamos para nosotros mismos, sino que buscamos hacer que el mundo sea un lugar mejor en el que todas las personas sean tratadas de igual forma. Es nuestro compromiso con la sociedad". Un deber social que afrontan también desde la percepción de que las personas con discapacidad deben formar parte activa de la sociedad.