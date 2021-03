Álex Márquez: "He tenido la suerte de encontrar mi pasión y poder dedicarme a ello"

Si uno se pregunta cuál es la mejor manera de alcanzar una meta, la respuesta de cualquier experto sería, probablemente, siempre la misma: dedicación y esfuerzo. Sobre esta fórmula sabe mucho el piloto de motociclismo Álex Márquez, que acaba de presentar, junto a Allianz, el documental 'Yo soy Álex’, un repaso por la figura de este campeón sobre las dos ruedas y las claves que le han colocado en lo más alto: tesón, humildad y entrega.

El vídeo retrata al piloto como un paradigma del esfuerzo, la constancia y la superación, que ha alcanzado sus objetivos por méritos propios. Estos valores sirven además de inspiración para las nuevas generaciones, especialmente en momentos tan complejos como los que atravesamos.

El documental cuenta con los testimonios de Jordi Arquer, su jefe de equipo en Moto3; Xavi Vierge, ex compañero de niño y también en Moto2; Emilio Alzamora, su mánager; su hermano, Marc; su madre, Roser; y su padre, Julià; quienes hablan de los inicios del piloto, su humildad, su esfuerzo o la rivalidad con su hermano ahora que ambos compiten en la misma categoría.

Álex también aprovecha esta ocasión para mostrar su compromiso social: "Hay gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo, de encontrar mi pasión y poder dedicarme a ello. Hacer feliz a un niño o a una familia es algo que me llena muchísimo", explica en el documental, donde también hace referencia al campus Allianz Junior Motor Camp. "Volver a nuestros inicios, a la infancia, y desconectar esos tres días es algo que me encanta", confiesa.

Compromiso con el deporte

El documental ‘Yo soy Alex’ es solo una muestra del compromiso de Allianz con el deporte y la creación de un futuro mejor. La compañía no solo patrocina a los hermanos Márquez, sino que colabora de manera activa en espacios e instituciones relacionadas con el mundo deportivo: es Patrocinador Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para el periodo 2021-2028, además de dar nombre a grandes estadios como el Allianz Arena de Múnich o el Allianz Parque de Sao Paulo, entre otros.

Con sus colaboraciones trata también de despertar conciencias y ciertos valores para una sociedad mejor, en el caso del deporte, fomentando la salud y el deporte entre los más jóvenes.

Además, este proyecto forma parte de la iniciativa DéjanosApoyarte.com, un proyecto de Allianz Seguros que busca hacer ver cómo podemos, uno a uno y entre todos, generar un impacto social positivo y mejorar el planeta.