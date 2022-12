Dino Valls: "El inconsciente es el campo en el que fertiliza el desarrollo de mis ideas"

Hace apenas un año, y tras tres décadas en Madrid, el pintor Dino Valls regresaba a Zaragoza, su tierra natal, con una exposición retrospectiva en el Paraninfo: ‘Sciencia pictoris’, que celebraba su vuelta a casa y a la Universidad donde estudió Medicina. Suponía la guinda del pastel a una carrera de calado internacional, con una pintura personalísima, con ecos del Renacimiento y de la pintura holandesa y de huella psicológica y perturbadora, la cual le ha hecho merecedor del galardón en la categoría de Artes plásticas.

"Sin duda hay un aspecto profesional y artístico que me reconforta, pero recibir este premio tiene un aspecto emotivo aún más intenso, que también es reflejo de ese aprecio, en ocasiones apasionado, que el público ha demostrado por mi pintura y que coincide con mi regreso a Zaragoza. Asimismo, paralelamente a volver a mi ciudad volvía también a las salas de la antigua facultad de Medicina en la que estudié una carrera que ha influido mucho en la estética de mi obra", relata el artista, subrayando que la muestra del Paraninfo le supuso cerrar un ciclo que pensaba que iba a ser "más anónimo". En la exposición, que fue muy emotiva para él, percibió con agrado que los zaragozanos sigue recordando su obra.

Obtener esta distinción le hace recordar otra que recibió en Aragón en 1982, el primer premio de pintura San Jorge, pues hasta ese momento contemplaba esta labor como una afición y, desde entonces, se dedicó a ella de manera profesional. "Yo no estudié pintura académicamente, ha sido una formación progresiva. Entonces, es muy reconfortante que ese trabajo personal haya dado sus frutos también en lo técnico. He tenido una respuesta muy positiva, y conectar con el público de una manera profunda es una experiencia mística y lo que más me satisface", apunta Valls.

Tal y como lo define, el trabajo previo de su pintura es muy intenso, complejo y largo. "Primero, es acrisolar mi psique, toda la cultura que he heredado psicológicamente. Es ese inconsciente colectivo y personal más lo que he ido añadiendo. Eso es el campo donde va a fertilizar el desarrollo de mis ideas. Es un trabajo peculiar en mi caso, porque yo no trabajo con modelos, salvo por contar con cierta documentación, así que intento plasmar un contenido más abstracto y que está imbricado en el inconsciente. Así, mi labor creativa empieza con un intenso aislamiento en el que indago en los sótanos de la mente estableciendo vínculos que tienen una fuerte intensidad emocional con respecto a los temas que estoy desarrollando", indica Valls.