Dientes y encías sanas, con una buena higiene y menos azúcar y tabaco

El 90% de la población mundial va a padecer, en algún momento de su vida, alguna enfermedad bucodental, siendo las dolencias en encías y las caries dos de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Por este motivo, en el caso de las caries, se recomienda prevenir, con una buena higiene dental y disminuyendo el consumo de alimentos azucarados; mientras que para la salud de las encías y la prevención de las enfermedades periodontales es clave no fumar y contar con una buena higiene dental.

"Además, en cualquiera de los casos no hay que olvidar la visita al odontólogo, como mínimo una vez al año, para vigilar y prevenir cualquier alteración bucodental. En este sentido, conviene comenzar las visitas al dentista a una corta edad. A partir de los tres años, es la edad que se recomienda para comenzar las revisiones anuales en las que se pueden detectar deformidades en el desarrollo de los maxilares, vigilar que no existan caries y comenzar a tener con el niño una relación no traumática con el odontólogo", indica el doctor Guillermo González del Castillo, miembro del equipo de HC Miraflores (www.hcdental.es).

