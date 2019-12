David Repuyés: “Corteo es una joya, todo el mundo trabaja con una sonrisa. Suena idílico, pero es la realidad”

Zaragoza acogerá del 22 al 26 de enero la actuación más encantadora del Circo del Sol, ‘Corteo’, que ya ha sorprendido a más de ocho millones de personas en 19 países distintos de cuatro continentes. Gracias a la gira europea de esta producción única dirigida por Daniele Finzi, el pabellón Príncipe Felipe se llenará de magia durante cinco días para comenzar el 2020 de la mejor manera posible.

Circo del Sol cuenta actualmente con más de 4.000 empleados, incluyendo 1.300 artistas, de casi 50 nacionalidades distintas. En cuanto al reparto que hace posible el show ‘Corteo’, que llega a la capital aragonesa, incluye 51 acróbatas, músicos, cantantes y actores de todo el mundo. Una de las últimas incorporaciones a la compañía ha sido el español David Repuyés, el cantante de ‘Corteo’ desde el pasado mes de agosto, quien dejó su vida en Barcelona hace cinco meses para adentrarse en el mundo itinerante del espectáculo más famoso del planeta.

“Era diseñador gráfico y en 20 días tenía que sustituir al cantante del gran show”

¿Cómo le surgió la oportunidad de trabajar en el Circo del Sol, en uno de sus espectáculos más novedosos y famosos como es ‘Corteo’?

Fue todo muy rápido. Hice un ‘casting online’ en 2017 y otro presencial en Barcelona, donde les gusté mucho. Pasaron dos años sin recibir una respuesta y me olvidé, hasta que en agosto de este año recibí la llamada que cambió mi vida. Era diseñador gráfico en un periódico de Barcelona y en 20 días tenía que sustituir al cantante del gran ‘show’ ‘Corteo’.

¿Cómo fue tomar la decisión de adentrarse en la gira y en la familia del Circo del Sol?

Fue la decisión más difícil de mi vida. Tenía trabajo, familia y la vida montada, tuve que dejarlo todo y recorrer el mundo. Cuando cogí el avión a Montreal, donde me enseñarían todo lo necesario para el ‘show’, quería volverme a Barcelona nada más despegar. Sin embargo, la experiencia en la residencia de Montreal donde aprendí fue increíble y muy intensa. ‘Corteo’ es una joya, esta experiencia, profesionalmente, es lo mejor que he hecho en mi vida. Todo el mundo trabaja con una sonrisa en la cara, suena idílico, pero es la realidad.

¿Cuál es su rutina de ensayos y cómo se cuida la voz para cada actuación?

He cantado desde los 15 años que me compré mi primera guitarra. Por eso, tengo un procedimiento y calentamiento vocal muy establecido. Por suerte, no fumar ni beber ayuda a cuidarme la voz e intento protegerme el cuello todo lo que puedo. Aunque siempre he hecho conciertos, no se puede equiparar a siete actuaciones por semana que realizo ahora, pero estoy muy orgulloso porque la voz me está respetando y de momento responde muy bien.

¿Recuerda cómo fue su primera actuación en el Circo del Sol?

Se quedó grabada en mi memoria. El 2 de agosto de 2019 en Florida, dos días antes de mi cumpleaños, un regalo increíble. Estaba super nervioso, recuerdo el corazón latiendo y mi cabeza preguntándose qué hacía ahí, pero cuando empecé a cantar todo se puso en su sitio. Estaba flipando con las luces, los compañeros, con el humo, era todo demasiado perfecto, un sueño.

"Cambiar cada semana de ciudad me da mucha vida"

¿Qué es lo mejor, y lo peor, de recorrer cientos de ciudades, una cada semana?

Menos mal que las actuaciones son de miércoles a domingo y viajamos el último día o el lunes, así tenemos dos días libres mientras se monta el escenario. Esto permite hacer un turismo maravilloso. Por ejemplo, cuando estuvimos de gira por Italia, recuerdo un día que nos fuimos a Venecia, aunque no actuábamos ahí, para pasar la tarde. Es muy agradecido, nunca estás en el mismo sitio, me encanta. Otros prefieren estar un mes en cada lugar para conocer más la cultura. A mí, de momento, me parece maravilloso cambiar cada semana, me da mucha vida.

Imagino que será muy difícil explicar los vínculos afectivos que desarrollen trabajando tanto juntos y compartiendo tantas experiencias y viajes.

Llevo solo desde agosto trabajando con ellos y ya empiezo a tener muchos vínculos afectivos, así que imaginen los que tienen el resto de integrantes. Han viajado tanto juntos que están muy unidos. El ‘show’ es tan especial que hay mucha magia, como en el escenario, y se crean muchos lazos.

Zaragoza le espera.

Estoy deseando que llegue la fecha porque en Zaragoza vive un tío mío que solo veo una vez al año, esta vez la visita será muy especial. No me puedo imaginar algo mejor.