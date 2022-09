"Damos las gracias a todas las personas, asociaciones y peñas que nos ayudan a enriquecer las fiestas"

¿Cómo esperan los magalloneros las fiestas?

Con los ecos y las buenas sensaciones de las fiestas de San Lorenzo, a los magalloneros, al final del verano, nos llega el momento de disfrutar de nuestras fiestas grandes: las patronales en honor del Santo Cristo con la Cruz a Cuestas, después de dos años sin poder celebrarlas por la pandemia. Las esperamos con ilusión y ganas. La Cruz significa para todos felicidad, devoción y diversión. Vamos a tener seis días de entusiasmo, alegría, jolgorio y alborozo. Una pluralidad de sentimientos llenarán Magallón durante la Cruz 2022.

¿Qué proyectos ha llevado a cabo Magallón en los últimos meses?

Sin los nuevos integrantes de la corporación, que llevan seis meses formando parte de la misma, no podríamos disfrutar de las fiestas de La Cruz, ni haberlo hecho como lo hicimos de las fiestas de San Lorenzo. Tampoco se hubieran podido reformar las piscinas, que ofrecen a la sociedad magallonera uno de los mejores complejos acuáticos de Aragón, ni se habría ofrecido programación de cultura, deportes, ocio y de conciliación familiar a los magalloneros durante la época estival. Tampoco se hubiera podido mejorar el patrimonio histórico-artístico magallonero como se ha hecho, ejecutando las actuaciones de restauración de nuestra iglesia parroquial de San Lorenzo, ni acabar el centro de educación secundaria, con todo lo positivo que ello supone para el municipio, o no se hubiera podido conseguir una inversión empresarial como la que se ha materializado en los últimas semanas, con la instalación de una pequeña pyme que generará empleo y economía, y que explicaremos en los próximos días.

"Le puedo garantizar a la sociedad magallonera que me siento muy orgulloso del trabajo que se realiza en el Ayuntamiento"

¿Cómo ha evolucionado el municipio?

Le puedo garantizar a la sociedad magallonera que me siento muy orgulloso del trabajo que se realiza en el Ayuntamiento. Si cuando empecé la andadura municipal, en el año 2003, me hubieran dado a elegir entre dos opciones, una similar a la que yo he tenido con todo lo que se ha conseguido en la gestión aunque también con los sinsabores y sufrimientos correspondientes, y otra sin sobresaltos, con unos resultados de inversiones, actividades, servicios y avances bajos, a ojos cerrados hubiera elegido la primera, la que yo he vivido y vivo. Pese al sufrimiento de los últimos meses, la trasformación en positivo de Magallón es, ha sido y será incuestionable, y esta cuestión ha sido posible gracias también al trabajo que realizaron en las corporaciones Juan Antonio Ruberte, Natalia Barrios, Montse Bona, Luisa Fernanda Brau, Alejandro Aibar, Jesús Doñate y Mari Barrios, así como los exconcejales que han dimitido en esta legislatura.

¿Qué retos se plantean en el equipo de gobierno?

Para la corporación, uno de los retos de cada día es trabajar por el bien común y hacer las cosas desde las instituciones de un modo honesto y responsable, sorteando las dificultades del camino. Y de ello da ejemplo el concejal de Festejos, Diego Ruberte. Desde aquí quiero agradecerle su buen hacer, su voluntarismo, su predisposición de trabajo y de hacer frente a las adversidades.

"Para la corporación, uno de los retos de cada día es trabajar por el bien común y hacer las cosas de un modo honesto y responsable"

¿Cómo han elaborado la programación de este año? ¿En qué se han centrado?

Se han invertido muchas horas de trabajo para conformar la programación de actos intentando aglutinar una oferta festiva que sea del agrado de todos y de todas las edades. La programación tiene actos de calidad y estamos convencidos de que, si el tiempo nos acompaña, las fiestas serán bendecidas por todos.

Pero no solo el Consistorio ha participado en este proceso. ¿En qué entidades se han apoyado?

Desde la institución municipal queremos dar las gracias a todas las personas, asociaciones y peñas que nos ayudan a enriquecer nuestros festejos y colaboran en el desarrollo de nuestras fiestas, así como queremos pedir disculpas por las molestias que puedan ocasionar las Fiestas de la Cruz 2022.

¿Qué mensaje le gustaría mandar a los vecinos y visitantes que tienen pensado acercarse hasta Magallón en los próximos días?

Quiero mandar un mensaje de optimismo e ilusión para nuestro pueblo y sus gentes. Somos un gran municipio, con personas trabajadoras y tenaces, y con potencialidades de diferentes índoles. Por eso, con estos mimbres, estoy seguro de que vamos a tener un presente y un futuro esperanzador. La corporación, en la parte que nos toca, no va a escatimar esfuerzos en trabajar para que Magallón no cese en la tendencia de avance y progreso que posee desde hace varios lustros. Creo, además, que en esta cuestión tenemos el zurrón cargado de credibilidad, por todo lo desarrollado hasta ahora.

"Se han invertido muchas horas de trabajo para conformar la programación de actos aglutinando una oferta festiva del agrado de todos"

Desde el Ayuntamiento, ¿a quiénes os gustaría dedicar estas celebraciones?

En mi nombre y en el de todos los concejales queremos tener un recuerdo emocionado para los magalloneros que nos dejaron en los últimos años, duras pérdidas. Hemos perdido patrimonio humano de gran calidad. No os olvidamos. Por último, queremos estar con aquellos hogares en los que la luz y alegría festiva no brilla con toda plenitud. Deseamos trasladarles un mensaje de afecto, cariño y solidaridad a aquellas familias en las que algún problema oscurece la alegría de las fiestas y decirles que estamos con ellos.